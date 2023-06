Schwieriges Alter

Der Konsum von Cannabis unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist laut einer Befragung in Berlin weit verbreitet. Zu diesem Fazit kommen Autoren einer Studie, die die Fachstelle für Suchtprävention Berlin und Wissenschaftler des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung Hamburg am Montag in Berlin vorstellten. Demnach konsumierten 29 Prozent der Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 27 Jahren in den zwölf Monaten vor Befragungsbeginn im Herbst 2022 Cannabis. Rund 16 Prozent gaben an, die illegale Droge in den 30 Tagen vor der Befragung zu sich genommen zu haben. Wissenslücken zeigten viele Befragte etwa zu Risiken und rechtlichen Aspekten. Die Autoren empfehlen bessere Aufklärungsmaßnahmen und spezifische Projekte zum Vermeiden riskanter Konsumformen. (dpa/jW)