Nach mehr als zweieinhalbjähriger Bauzeit ist am Brecht-Weigel-Haus im brandenburgischen Buckow ein neues Besucherzentrum fertiggestellt worden. Dies komme nicht nur passend zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht, sagte Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow (SPD) am Montag zur Eröffnung, sondern auch zum 70. Jahrestag des »17. Juni 1953«. »In Buckow schrieb Brecht kurze Zeit später seine Elegien – keine unverfängliche Naturlyrik, sondern auch eine zum Teil hochpolitische Auseinandersetzung mit den Verhältnissen in der DDR«, sagte Dünow.

Das Besucherzentrum bietet Platz für einen Empfang, den Museumsshop, Mitarbeiterbüros, einen Veranstaltungsraum und ein Archiv, wie das Landratsamt Märkisch-Oderland mitteilte. Die Gesamtkosten für den Bau gab das Amt mit 1,9 Millionen Euro an. Das Land und die EU haben das neue Besucherzentrum demnach mit Mitteln in Höhe von 1,7 Millionen Euro gefördert. (dpa/jW)