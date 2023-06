Ein Bewahrer

Der Filmhistoriker Hans Helmut Prinzler ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren in Berlin, wie die Akademie der Künste (AdK) am Montag mitteilte. Seine Leidenschaft und sein lebenslanges Wirken hätten der Bewahrung und Vermittlung von Filmkunst gegolten, teilte die AdK mit. Prinzler war unter anderem Studienleiter an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, Vorstand der Stiftung Deutsche Kinemathek und Direktor des Filmmuseums Berlin. Er schrieb etwa große Porträts von Rainer Werner Fassbinder oder Audrey Hepburn und gab die »Geschichte des deutschen Films« heraus. (dpa/jW)