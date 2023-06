Brennende Brücken

Eöri Szabó Zsolt/National Theatre Alptraumhafte Bilder: Tadashi Suzukis »Elektra«

Die »Theatre Olympics«, 1995 unter anderem von Heiner Müller, Robert Wilson und Theodoros Terzopoulos gegründet, sind ein Geheimtip unter Theaterliebhabern. Das Festival findet alle zwei Jahre statt, bisherige Austragungsorte waren das griechische Delphi, Moskau, Istanbul, Neu-Delhi oder Beijing. Die letzte Auflage fand 2019 unter dem Titel »Brücken bauen« an zwei Orten, dem russischen St. Petersburg und dem japanischen Toga statt, wo Tadashi Suzuki, ebenfalls Gründungsmitglied, ein großes Theaterzentrum unterhält.

Seit dem 1. April bis zum 1. Juli dieses Jahres gibt es nun also in Budapest Theateraufführungen, aber auch Publikumsgespräche, Buchpräsentationen und Workshops, etwa zum Thema »Klimabewusstsein im künstlerischen Produktionsprozess«. Insgesamt sind es – unfassbar – mehr als 700 Veranstaltungen. Man fragt sich, ob es nicht klüger gewesen wäre, das Programm etwas reduzierter und fokussierter zusammenzustellen.

Zornige Rückschau

Die nicht an den Grenzen westlicher Kultur endende Internationalität ist eine der Konstanten des Festivals, das gilt auch für die diesjährige Auflage: Statt einer westeuropäisch-nordamerikanischen Nabelschau kann man Inszenierungen aus Mexiko, Indien, Algerien oder Tibet sehen, aber auch hierzulande bekannte Künstler wie die italienische Starregisseurin Emma Dante, Simon McBurney, Romeo Castellucci oder Christoph Marthaler sind vertreten. Aus Deutschland ist nur Heiner Goebbels dem Ruf nach Budapest gefolgt, er präsentiert mit »Everything That Happened and Would Happen« eine zornige Rückschau auf die Geschichte des sich selbst so gerne beweihräuchernden Europas.

Trotz der Anwesenheit russischer Künstler hatte auch das Nationale Ivan-Franko-Dramentheater aus Kiew seine Teilnahme mit zwei Produktionen (Brechts »Arturo Ui« und Albert Camus’ »Caligula«) zugesagt, zog die Aufführungen dann aber zurück – oder musste sie zurückziehen. Dass mit Waleri Fokin ein russischer Regisseur dem Leitungskomitee der »Theatre Olympics« angehört, ist allgemein bekannt und kann der Kiewer Gruppe im Vorfeld kaum entgangen sein. So liegt die Vermutung nahe, dass der Druck der ukrainischen Regierung samt drohenden Subventionsverlusts einen möglichen Dialog zwischen russischen und ukrainischen Künstlern verhindert hat.

Was auffällt: Es werden zwar viele neue Inszenierungen präsentiert, doch auch ältere, dafür in besonderer Weise stilbildende oder politisch wichtige Arbeiten sind vertreten. So präsentiert Tadashi Suzuki mit den »Troerinnen« eine Inszenierung, die zwar in den 70er Jahren entstanden, in ihrer Darstellung einer postapokalyptischen Welt jedoch so aktuell ist wie selten zuvor. Ursprünglich als Reaktion auf die Situation Japans nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki konzipiert, findet Suzuki durch die Transformation von Elementen traditioneller, stark ritualisierter japanischer Theaterformen wie Kabuki und No in Verbindung mit einem der Gründungstexte des westlichen Theaters alptraumhafte Bilder eines Nach-Kriegs, die in ihrem humanistischen Universalismus von zeitloser Gültigkeit sind.

Auch Theodoros Terzopoulos und sein Attis-Theater schaffen Inszenierungen, die zeitlos und gleichzeitig aktuell sind, und je nach politischer Situation oder Aufführungsort immer wieder neue Aspekte und Konnotationen zum Vorschein zu bringen. In Budapest präsentierte er Ibsens »Nora«, die vor einem Jahr auch in Mailand zu sehen war. Zeichnete die grandiose Schauspielerin Sophia Hill ihre Nora in der italienischen Modemetropole als Karikatur einer dem Konsumrausch und Schönheitswahn verfallenen oberflächlichen Bourgeoisen, so steht in Budapest die Wandlung zur reflektierten Frau, die die bürgerlichen Verhältnisse hinter sich lässt, im Mittelpunkt. Auch hier gilt: Die kontinuierliche Arbeit an der Inszenierung führt zu einer Lebendigkeit und Transparenz, die der Realität des deutschsprachigen Theaters häufig fehlt.

Alptraumhafte Menschenjagd

Viele andere Produktionen wären zu nennen. Savvas Stroumbos präsentierte mit seiner Gruppe Simio Miden (»Nullpunkt«) Franz Kafkas »Bericht an eine Akademie« als posthumanistisches Plädoyer für die Freiheit. Die Darsteller agieren als Körper-Chor-Kollektiv, aus dem heraus einzelne Protagonisten die Erzählung vom Affen Rotpeter, der eine Metamorphose zum Menschen durchläuft, besonders akzentuieren. Großer Applaus. Der Choreograph Dimitris Papaioannou und der Tänzer Suka Horn zeigen in »INK« eine alptraumhafte Menschenjagd mit homoerotischen Untertönen und werden dafür ebenfalls vom Publikum bejubelt. Produktionen wie diese konterkarieren die Meinung, in Ungarn werde nur noch konservative Kunst gezeigt oder gefördert. Das macht die engstirnigen deutschen Boykottbestrebungen um so bedauerlicher.