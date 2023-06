»Gerade der Verfassungsschutz verharmlost und relativiert oft«

imago images/Andreas Haas Bleibt hoffentlich Vergangenheit: Blick in den Gefängnisbunker im KZ Dachau (11.5.2018)

Mit der Ausstellung »Ver-Volkt« dokumentierte die Stadt Memmingen von Mai 2021 bis Januar 2022 die faschistische Vergangenheit und Gegenwart im Allgäu. Sie haben als Autor an dem mittlerweile vorliegenden Ausstellungskatalog mitgewirkt. Wie kommt es, dass nach so vielen Jahrzehnten noch Neues über die Nazizeit ans Tageslicht kommt?

Eine richtige Entnazifizierung gab es nie. Ein Beispiel: Franz Joseph Sailer, Multifunktionär, früher SA- und NSDAP-Kader, war als Kreisleiter mächtigster Mann im Ostallgäu. Noch zu dessen Begräbnis 1981 hieß es in der Lokalzeitung: »Der Verstorbene war uns immer Vorbild.« Einstmals spannte sich ein Netz der Außenlager des Konzentrationslagers Dachau ins Allgäu. In allen maßgeblichen Positionen und Ämtern gaben die Täter noch lange nach der Nazizeit den Ton an – und verhinderten eine Publizierung von Verbrechen. Deren Kinder hatten weiterhin Interesse an Geschichtsklitterung. Seitens der Behörden weitgehend unbehelligt ging es einfach weiter, ohne Bruch mit der Vergangenheit, weder inhaltlich noch Karrieren der Täter betreffend.

Erst 2022 veranlasste der Stadtrat Kemptens etwa die Umbenennung der Knussertstraße dort in Franz-Sperr-Straße. Richard Knussert war nicht nur Mitglied der NSDAP, sondern Funktionär in leitender Position. Franz Sperr war dagegen Widerstandskämpfer und wurde 1945 von den Nazis ermordet. Selbst heutzutage merken wir deutlich, dass es unerwünscht ist, wenn wir zum Thema publizieren.

Stechen Neonaziaktivitäten im Allgäu bundesweit und international hervor?

Die Geschichte der Skinhead-»Kameradschaften« dort reicht bis in die 90er Jahre zurück. Schon damals machten sie sich durch Bewaffnung und entsprechende Überfälle bemerkbar. Nach etwaigen Verbotsverfahren und Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen sie professionalisierten sie sich. Sie organisieren beispielsweise national und international beachtete Konzerte und schaffen so eine Atmosphäre, in der sie zu Rassenkrieg und Faschismus aufrufen. Etwa mit der Band »Faustrecht«, die seit Jahrzehnten eine wichtige Hausnummer ist und immer wieder im Umfeld des in Deutschland verbotenen Neonazinetzwerks Blood and Honour auffällt. Im Versandhandel verkaufen sie entsprechende Szeneartikel und Tonträger.

In welchen Strukturen manifestiert sich dieser braune Sumpf?

Eine der größten »Kameradschaften« im Allgäu ist »Voice of Anger«. Sie können in Ruhe ihr Ding durchziehen, ihr subkulturelles Milieu aufbauen und dann auf der Straße prügeln und agieren. Denn zugleich feiern sie als Unternehmer Erfolge oder geben den netten Bauer von nebenan. Sie spüren heutzutage eher geringen Repressionsdruck.

Muss also für Polizei, Justiz und Verfassungsschutz die Vermutung gelten, dass man dort auf dem rechten Auge blind ist?

Im Gegenteil, sie wissen sehr gut, was diese Kameradschaften tun. Aber gerade der Verfassungsschutz verharmlost und relativiert oft, was »Voice of Anger« tatsächlich macht. Motto: Das sind halt nur ein paar Jungs, die rechts blinken, Musik hören und trinken. Polizei und Justiz veranlassen hin und wieder Razzien, stellen auch jede Menge Straftaten fest und Propagandamaterial sicher. Nach langen Gerichtsverfahren bleibt meist nur eine geringe vierstellige Geldstrafe, die sie aus der Portokasse zahlen, weil sie ja zugleich große Umsätze verzeichnen. Bei ihren Veranstaltungen ist die Polizei kaum da oder schaut weg. Wir Journalisten sind oft Übergriffen oder Schikanen ausgesetzt.

Gibt es denn keine wirksame linke Gegenwehr?

Klar gibt es Initiativen der Antifa und der Zivilgesellschaft. Sie sind auch nötig. All dies steht aber in keinem Verhältnis zur Gefahr von rechts, der wir uns gegenüber sehen. Der Staatsschutz sollte endlich aufhören, sich um harmlose Antifaaufkleber oder ähnliches zu kümmern, sondern sich mit den gefährlichen Neonazistrukturen beschäftigen, die immer fester in der Gesellschaft verankert sind.