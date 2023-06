Einsatz verspielt

Adama Diarra/REUTERS Auch sie sind nicht mehr willkommen: Soldaten des UN-Einsatzes Minusma im Norden Malis (Kouroume, 13.5.2015)

Malis Außenminister Abdoulaye Diop hat am vergangenen Freitag sämtliche Truppen des UN-Einsatzes Minusma aufgefordert, »unverzüglich« das Land zu verlassen. Vor dem UN-Sicherheitsrat in New York unterstrich Diop das »Versagen« der Mission und verwies darauf, dass die Sicherheitslage in Mali zum Einsatzbeginn vor zehn Jahren noch »viel besser« gewesen sei. Mit dieser unerwarteten Rücknahme der Zustimmung zur Präsenz der gegenwärtig knapp 13.500 »Blauhelme« ist die turnusgemäße Verlängerung des am Freitag nächster Woche auslaufenden Mandats kaum zu realisieren. Dies stellt auch den Einsatz der Bundeswehr in Frage, dessen Auftrag in seinem Wortlaut unmittelbar an das UN-Mandat gekoppelt ist.

In seiner Stellungnahme zum vierteljährlichen UN-Bericht über Mali stellte Diop die katastrophale Situation in der Region in direkten Zusammenhang mit dem von der NATO geführten Überfall auf Libyen 2011. Danach hätten Mali und der Sahel »eine Tragödie durchlebt« mit »verheerenden Auswirkungen«. Der Sturz des langjährigen libyschen Staatschefs Muammar Al-Ghaddafi im Oktober 2011 durch mit der NATO kollaborierende Dschihadisten hat den Aufstand der Tuareg in Mali 2012, der den Startpunkt des anhaltenden Bürgerkriegs im Land markiert, durch erhebliche Bewegungen von Kämpfern und Waffen quer über Sahara und Sahel hinweg begünstigt, wenn nicht gar ermöglicht. Ein Vormarsch von Al-Qaida-Milizen aus dem Norden Malis ein Jahr später wurde durch eine französische Militärintervention zunächst zurückgeschlagen, und der folgende Minusma-Einsatz ab April 2013 sollte vermeintlich der Stabilisierung des Landes dienen. Doch die UN-Mission, beklagte Diop, sei »zu einem Teil des Problems geworden« und schaffe »Misstrauen unter der Zivilbevölkerung«.

Nach anfänglichen Sympathien wurden westliche Truppen, insbesondere die der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich, immer verhasster in der Bevölkerung, und die Militärführung in Bamako wandte sich schließlich Russland als neuem Partner zu. Fast wöchentlich kam es zu Protesten gegen die westlichen Streitkräfte, auf denen nicht selten die russische Flagge geschwenkt wurde. Spätestens seit Januar 2022 befinden sich Söldner der russischen »Wagner«-Gruppe im Land – zwischen 1.000 und 2.000 sollen es mittlerweile sein –, was Paris stets als »rote Linie« definiert hatte. Einen Monat darauf verkündete Präsident Emmanuel Macron düpiert den Abzug seiner Truppen.

In einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat vom Freitag prangerte Malis Regierung an, die Minusma habe einen der drei Grundsätze des malischen Präsidenten Assimi Goïta verletzt: »Respekt für die von Mali getroffenen strategischen und partnerschaftlichen Entscheidungen«. Einige Staaten wollten das Land »für seine souveränen Entscheidungen bestrafen«, meinte Diop entsprechend in New York. In der Tat kann der Rauswurf der Minusma-Truppen nur wenige Tage vor Auslaufen des zugrundeliegenden Mandats – und unmittelbar vor Abhalten des historischen Verfassungsreferendums zumindest im Zentrum und Süden des Landes am Sonntag – als geschickter Schachzug Bamakos gewertet werden. Denn die »Zustimmung der wesentlichen Konfliktparteien« ist ein Grundprinzip für »Blauhelm«-Einsätze. Sollte Bamako in den nächsten Tagen keine 180-Grad-Wende hinlegen, ist eine Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Minusma-Mandats im Grunde ausgeschlossen – angesichts der Tatsache, dass Russland eine Vetomacht im Sicherheitsrat ist, um so mehr.

Diese Konstellation könnte in Kürze dazu führen, dass sich ausländische Truppen ohne UN-Mandat und damit völkerrechtswidrig im Land aufhalten, einschließlich der deutschen. Die Bundeswehr ist mittlerweile die einzige westliche Armee mit größerem Kontingent in Mali und stellt mit 618 Soldaten (Stand März) ein Vielfaches aller anderen westlichen Truppen zusammen. Für die Forderung der malischen Regierung scheint sich die Bundesregierung jedoch nicht besonders zu interessieren. Im Auswärtigen Amt seien die Äußerungen des malischen Außenministers zwar »zur Kenntnis genommen« worden, meldete die FAZ am Sonntag. Ein sofortiger Abzug werde jedoch abgelehnt.