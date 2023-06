Marsch auf Lima

Alessandro Cinque/REUTERS Nicht der erste seiner Art: Schon im März wurde ein Marsch gegen die Putschisten organisiert (Lima, 9.3.2023)

Perus Putschpräsidentin Dina Boluarte will sich bis 2026 an der Macht halten. Das erklärte sie nun auch persönlich gegenüber Medien am Wochenende. Ob Boluarte das trotz der verschärften Repression gegen große Teile der Bevölkerung durchsetzen kann, ist allerdings ungewiss. Am Sonntag kündigten Bürgergruppen aus der Region Puno – dem Zentrum der Proteste – für den 19. Juli einen als »Toma de Lima« (Einnahme von Lima) bezeichneten Marsch mit Tausenden Teilnehmenden in die Hauptstadt an, sollte Boluarte bis dahin nicht zurückgetreten sein. Weiter fordern sie die Auflösung des von Rechtsparteien dominierten Parlaments und Neuwahlen. »Die Peruaner sind entschlossen, die Demokratie wiederzuerlangen«, kündigte die Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), der größte Gewerkschaftsbund des Landes, an. Vertreter sozialer Bewegungen und indigener Organisationen erklärten, nur durch Boluartes Rücktritt könne »ein sozialer Aufruhr vermieden werden«.

Ob es bei markigen Absichtserklärungen bleibt oder der zivile Widerstand gegen das Regime die Kraft und den langen Atem besitzt, die Diktatur zu beseitigen, ist offen. Zwar wird Boluarte laut der jüngsten IPSOS-Umfrage nur von 13 Prozent der Bevölkerung unterstützt, doch sichert sie ihre Macht mit immer brutaleren Mitteln. Seit dem Putsch gegen den gewählten Präsidenten Pedro Castillo am 7. Dezember 2022 wurden bei Protesten rund 70 Personen getötet und Tausende verletzt. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR) prangerte Anfang Mai Massaker, Exzesse und Fälle von rassistisch motivierten »außergerichtlichen Hinrichtungen« an. Doch während die Regierungen Mexikos, Chiles, Kolumbiens und anderer lateinamerikanischer Länder das nicht durch Wahlen legitimierte Regime dafür kritisieren, schweigt die Bundesregierung zu den Menschenrechtsverletzungen, an denen europäische Regierungen nicht unbeteiligt sind.

»Viele der Kugeln, die die jungen Bauern getötet haben, kamen aus Europa«, so die ehemalige linke Präsidentschaftskandidatin Verónika Mendoza gegenüber junge Welt. Mendoza fordert die europäischen Länder auf, »keine Waffen mehr an den peruanischen Staat« zu verkaufen. Wie die dortige Tageszeitung La República am Montag berichtete, sind von der auch mit solchen Waffen ausgerüsteten Nationalpolizei (PNP) vor den erneuten Protesten 8.000 zusätzliche Einsatzkräfte nach Lima entsandt worden. Am selben Tag wiederholte Boluarte ihre Ankündigung, bis 2026 im Amt zu bleiben und machte die Opposition für Todesfälle verantwortlich. »Wie viele Tote wollen Sie noch? Tut es Ihnen nicht in der Seele weh, dass Sie schon mehr als 60 Menschen verloren haben?« drohte sie nach Angaben der Zeitung.

Boluartes Gegner ließen sich davon nicht einschüchtern. Mit ihren Erklärungen habe die De-facto-Präsidentin die Stimmung angeheizt und die Unzufriedenheit nur vergrößert, sagte Aladino Fernández Rubí, ein Anführer der »Rondas Campesinas« (Verteidigungskomitees der Bauern), denen auch der gestürzte Präsident angehört. »Wir werden nicht nachgeben, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Die Bevölkerung ist entschlossen«, so Fernández gegenüber La República. »Wir wollen diese Regierung nicht. Sie muss verschwinden. Die Proteste werden weitergehen. Mehr Proteste. Wir sind dabei, uns zu organisieren, und machen weiter«, erklärte auch der stellvertretende Gouverneur von Laraqueri in der Provinz Puno, Jaime Machaca. Der örtliche Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes CGTP, Erwin Salazar Vásquez, wies indes darauf hin, dass die Wahl des Datums zur »Einnahme von Lima« kein Zufall sei.

Am 19. Juli 1977 hatte ein Generalstreik das Ende der Diktatur unter General Francisco Morales Bermudez eingeleitet, der 1975 durch einen Putsch gegen den progressiven Präsidenten Juan Velasco Alvarado an die Macht gelangt war. Ähnlich wie heute Boluarte hatte der Machthaber das Militär gegen Demonstranten eingesetzt. Es gab zahlreiche Verhaftungen, Tote und Verletzte. Trotzdem waren die Tage des im Juli vergangenen Jahres verstorbenen Diktators gezählt. Im Jahr 1978 wurden Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung abgehalten. Morales Bermúdez, der sich noch bis 1980 im Amt halten konnte, wurde 2017 in Italien für Verbrechen im Rahmen der »Operation Condor« in Abwesenheit zu lebenslänglicher Haft verurteilt.