»Die Basis ist wütend«

Geoffreyy Swaine/Avalon.red/imago »Vielleicht kämpfen wir bis Weihnachten«: ASLEF-Streikposten in Reading (3.6.2023)

Die britischen Lokführer der Gewerkschaft ASLEF sind bereit, ihren Arbeitskampf fortzusetzen – zunächst einmal für sechs Monate, aber vielleicht auch länger. Mitte Juni haben sie zum dritten Mal in Folge ein Streikmandat ausgestellt. »Unsere Mitglieder sind absolut solide«, betonte ASLEF-Pressesprecher Keith Richmond im jW-Gespräch (siehe unten).

Gespräche mit der konservativen Regierung gibt es derzeit keine, die jüngsten Angebote der Betreiber und der Infrastrukturgesellschaft Network Rail stammen vom Februar. Nun werden die Lokführer ab 3. Juli zunächst keine Überstunden mehr machen, wie ASLEF ankündigte. Weil viele Schichtpläne festgelegte monatliche Überstunden enthalten, sind Zugausfälle zu erwarten. Weitere Kampfmaßnahmen werden vorbereitet: »Vielleicht kämpfen wir bis Weihnachten«, sagte ASLEF-Generalsekretär Mick Whelan.

Am heutigen Mittwoch läuft der Arbeitskampf ein Jahr lang. Am 21. Juni 2022 traten die Eisenbahner zum ersten Mal vorübergehend in den Streik. Kernforderung der Gewerkschaft an die insgesamt 16 beteiligten Eisenbahnunternehmen ist ein Ausgleich für das Sinken der Reallöhne seit 2019. Auch andere Gewerkschaften in der Transportbranche kämpfen für dieses Ziel, etwa die Eisenbahn- und Transportarbeitergewerkschaften RMT und TSSA sowie Unite.

»Der Kampf der Eisenbahner ist für alle Arbeiter besonders wichtig«, sagte der ehemalige stellvertretende RMT-Generalsekretär Steve Hedley im jW-Gespräch. »Die Eisenbahner sind eine mächtige Gewerkschaft in einer wichtigen Industrie.«

Laut den aktuellen Daten des nationalen Statistikamtes ONS wurden zwischen Juni 2022, dem Beginn der aktuellen Streikwelle, und April 2023 insgesamt 3,7 Millionen Arbeitstage bestreikt (von jedem Beschäftigten einzeln gezählt). 2,1 Millionen Streiktage waren es im Eisenbahn- und Transportsektor. Es ist die längste Streikwelle seit den 1980ern Jahren, der Charakter ist aber ein anderer als der der Kämpfe gegen die Liberalisierungen unter Margaret Thatcher, betonte Richmond: »Damals waren es fast ausschließlich die Bergarbeiter, die kämpften. Heute wird in allen Bereichen des Lebens gestreikt.«

Vor dem Auftakt der Streiks am 21. Juni 2022 waren Verhandlungen über Lohnerhöhungen zwischen RMT und Network Rail sowie Vertretern von 13 Bahnunternehmen gescheitert. Im Laufe des Sommers kam es wiederholt zu Arbeitsniederlegungen. Rasch ging es um mehr als Löhne. In Plänen der Regierung, die der Guardian am 23. Juni veröffentlichte, wurden Kündigungen und Wiedereinstellungen zu schlechteren Konditionen anvisiert, zur »nötigen Modernisierung« gehörten demnach auch das Betreiben von Zügen ohne Personal, die Schließung aller Ticketverkaufsstellen binnen 18 Monaten sowie Einsparungen bei Sicherheit und Wartung.

Im September wurde der Streikbewegung von der Gewerkschaftsführung selbst Wind aus den Segeln genommen: Nach dem Tod der Queen sollten alle Arbeitskämpfe pausieren. Als sie im Oktober wieder begannen, war der Schwung verpufft. Im Dezember gab es ein Angebot an RMT: acht Prozent Lohnerhöhung über zwei Jahre. Die Gewerkschaft lehnte ab, forderte auch eine Rücknahme der Modernisierungspläne. Seither fanden keine ernsthaften Gespräche mehr statt. Whelan betonte im Mai, er habe »seit Januar niemanden von der Regierung gesehen«.

Statt dessen arbeitet die Regierung an der Einschränkung des Streikrechts: Eisenbahner und Arbeiter in fünf weiteren Branchen sollen künftig zum Streikbruch gezwungen oder gekündigt werden können.

In Schottland und Wales gab es dagegen Einigungen. Dort wurden auch Strecken wieder verstaatlicht, ebenfalls eine RMT-Forderung.

Alle Gewerkschaften meinen, dass es »noch lange weitergehen« könnte. Doch genau daran entzündet sich zunehmend Kritik: »Einzelne Tage über mehrere Wochen, das bringt nichts«, erklärte Hedley: »30 Streiktage gab es in den letzten elf Monaten. Wären die auf einmal organisiert worden, hätten sie die Regierung in die Knie zwingen können.« Nun ist die Situation verfahren und die Gewerkschaften kämpfen um einen gesichtswahrenden Ausweg.

Der Aufbau einer politischen Perspektive ist der Bewegung auch nicht gelungen. Die im Sommer 2022 gestartete Kampagne »Genug ist genug« verlief im Sande, seit Januar wurden keine Aktionen mehr organisiert. Für Hedley war sie ein kontraproduktiver Versuch der Gewerkschaften, die Streiks an Labour zu binden. »Die Basis ist wütend und ich hoffe, dass sie keinen faulen Kompromiss akzeptieren wird«, betont er. Doch weil es derzeit sowohl an einer kämpferischen Strategie als auch an einer politischen Perspektive mangelt, profitiert ausgerechnet Keir Starmer von der Streikwelle – obwohl er die Arbeitskämpfe gar nicht unterstützt.