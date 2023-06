Freund Kubas

IPA/ABACAPRESS/Imago

Präsident Miguel Díaz-Canel befindet sich derzeit auf Europareise und traf am Dienstag zunächst in Italien ein. Dort wurde er nicht nur von Staatspräsident Sergio Mattarella, sondern auch von Papst Franziskus im Vatikan (Foto) empfangen. Bei der Audienz sei es um die »Bedeutung der diplomatischen Beziehungen« gegangen. Weiter sei laut Vatican News über die Lage in Kuba gesprochen worden und »den Beitrag, den die Kirche vor allem im karitativen Bereich leistet«. Prensa Latina zufolge dankte Díaz-Canel dem Papst, der sich mehrfach für die Aufhebung der US-Blockade ausgesprochen hatte. (jW)