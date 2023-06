Putin will in die Türkei reisen

Sergei Savostyanov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Erdogan und Putin bei einem Treffen in Teheran (19.7.2022)

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin will auf Einladung seines türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan in die Türkei reisen. »Der türkische Präsident hat seine Einladung an unseren Präsidenten, die Türkei zu besuchen, bestätigt«, sagte Putins Berater Juri Uschakow am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Es gebe Pläne für diese Reise, aber noch keinen festen Termin, fügte er hinzu.

Das NATO-Mitglied Türkei hat sich nicht an den westlichen Sanktionen gegen Moskau beteiligt und sieht sich selbst als Vermittler im Ukraine-Krieg. (dpa/jW)