Krankenhaus-Report: Vier von fünf Kliniken droht Ruin

Marcus Brandt/dpa Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft

Berlin. Die wirtschaftliche Situation der deutschen Kliniken hat sich seit 2021 dramatisch verschlechtert, konstatiert der am Donnerstag in Berlin vorgestellte »Krankenhaus Rating Report«. Für 2024 prognostiziert der Bericht vier von fünf Kiniken ein negatives Jahresergebnis. Allein die erwartbaren Personalkostensteigerungen könnten nach Einschätzung der Autoren vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und anderen Institutionen in den wenigsten Fällen refinanziert werden. »Ohne ein Vorschaltgesetz zum Inflationsausgleich« drohten die meisten Häuser die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach groß angekündigte »Reform überhaupt nicht mehr zu erleben«, kommentierte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, die Ergebnisse. »Wir wollen keine Hilfspakte und keine Almosen, sondern die uns gesetzlich zustehende Refinanzierung der durch die Inflation gestiegenen Kosten. 2,3 Prozent Erlössteigerung im Jahr 2022 und 4,3 Prozent 2023 bei gleichzeitig rund 17 Prozent Preissteigerung in diesen beiden Jahren sind völlig unzureichend. Aktuell häufen die Krankenhäuser jeden Monat rund 600 Millionen Euro neue Schulden an, um die Patientenversorgung aufrechtzuerhalten. Das wird nicht mehr lange gutgehen.« (jW)