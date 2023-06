Ethanol und Wasser

picture alliance / DALLE APRF Für Wodkatrinker: Frenzal Rhomb

Hochprozentiger geht Punkrock nicht als das aktuelle Album »The Cup of Pestilance« der Australier Frenzal Rhomb: 19 Stücke in nur 32 Minuten und 33 Sekunden, jedes davon eine rotzige Songwriting-Perle, die die Grundzutaten dieses Genres destilliert, ohne die Essenz verdampfen zu lassen. Gordy Formans Drums rasen und wirbeln, ohne je in Metalgepose zu verfallen, Gitarrist Lindsay McDougall hetzt nahtlos von Akkordgeschrammel zu Riff zu Melodielick, ohne je einen songundienlichen Ton zu spielen, der neue Bassist Michael Dallinger pest das Griffbrett hoch und runter, ohne den Groove auch nur eine Sekunde aus den Augen zu verlieren. Und Jay Whalley singt über die geschickten Modulationen und Tempiwechsel fröhlich komplizierte Melodien, klingt dabei aber trotzdem so pöbelig wie eh und je: verschnupft und heiser mit starkem australischem Akzent.

Viele Drogen

Auch auf ihrem inzwischen zehnten Studioalbum zeigen die vier, dass sie aus fast jedem Thema einen Song machen können. »Gone to the Dogs« beschreibt, wie Whalleys Nachbarschaft in Sydney durch Gentrifizierung metaphorisch »vor die Hunde geht« (Strophe eins), dann die Straßen zunehmend von überzüchteten Hipsterhunden bevölkert werden (Strophe zwei) und schließlich diese Hunde endlich die Menschen vertreiben (Strophe drei) – wohlgemerkt in 1:27 Minuten. In »Tontined« gibt er seinen Freunden die Erlaubnis, ihn im Schlaf zu töten, sollte er je mit Nazis abhängen. Dazu gibt es wieder viele Drogen (»Where Drug Dealers Take Their Kids« und »Thought it Was Yoga but it Was Ketamine«), Geschichten über schwierige Freundschaften (»The Wreckage«), eine Anleitung, wie man die vegane Bratensoße Gravox kocht (»How to Make Gravox«) und eine kurze Verteidigung des australischen Lieblingsschimpfworts »Cunt« (»Those People«) – eine hübsche Fortsetzung ihrer wunderbaren Reihe cuntbasierter Songs wie »World’s Fuckedest Cunt«, »Johnny Ramone Was in a Fucken Good Band But He Was a Cunt (Gabba Gabba You Suck)«, »Cunt Act«.

Frenzal Rhomb haben auf dieser Platte auf das musikalische Destillationsverfahren gesetzt, das sie schon mit den zwei Vorgängern »Smoko at the Pet Food Factory« (2011) und »Hi-Vis High Tea« (2017) perfektioniert hatten: Zwischen ihren vielen anderen Projekten – Gitarrist McDougall ist Radiomoderator, Sänger Jason produziert und spielt in zahlreichen Bands – schreiben sie an die 60 Songs, machen daraus ausgefeilte Demos und wählen dann demokratisch ihre Lieblinge. Diese penibel ausgeklügelten Songs nehmen sie mit nach Colorado, USA, um sie in den legendären Blasting Room Studios des Descendents- und Black-Flag-Drummers Bill Stevenson in kürzester Zeit reinzuknüppeln.

Das Ergebnis: dicke, hochwertige Produktion mit wenig Schnörkeln, bis auf etwas Rock-’n’-Roll-Klavier und einen Schuss Vibraslap. Hinter dieser Rezeptur steckt die Erfahrung eines teils gepanschten Œuvres: Auf die rohen Alben »Coughing Up a Storm« (1995), »Not So Tough Now« (1996) und »Meet the Family« (1997) folgte das aufwendig produzierte »A Man’s Not a Camel« (1999). Dessen Nachfolger »Shut Your Mouth« (2000, das einzige Major-Label-Album) verursachte der Band jedoch einen regelrechten Würgereflex vor zuviel Studiozeit.

Ölflecken entfernen

Nach dem souverän zelebrierten Dilettantismus von »Forever Malcolm Young« (2006, der Titeltrack eine Ode an den AC/DC-Rhythmusgitarristen als ewigen Zweiten) fand die Band dann ihrem Sweetspot. Hätte sich Schlagzeuger Gordy nicht unmittelbar vor den Sessions zu »Hi-Vis High Tea« beim Stagediven den Oberarm gebrochen und hätte Covid die geplante Aufnahmesession für »The Cup of Pestilence« nicht vorerst platzen lassen, wäre der Output vielleicht noch größer. Aber zuviel Hochprozentiges ist ja auch nicht gesund. Passenderweise haben Frenzal Rhomb als Merch zum Album einen limitierten Wodka destillieren lassen, der laut Produktbeschreibung auch dafür geeignet ist, Ölflecken aus der Einfahrt zu entfernen. Geschmacksnote: »Ethanol und Wasser«. Na dann, cheers, Cunts!