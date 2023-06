Klimaaktivisten beschmieren Monet-Bild

Tom Little/Reuters Demonstration von Klimaaktivisten in Stockholm (3.3.2023)

Stockholm. Zwei Klimaaktivistinnen haben im schwedischen Nationalmuseum in Stockholm das Schutzglas eines Gemäldes von Claude Monet mit Farbe beschmiert. Das Gemälde werde nun von Experten des Museums auf Schäden untersucht. Die Stockholmer Polizei teilte mit, dass zwei Frauen in dem Museum festgenommen worden seien. Ihnen werde schwere Sachbeschädigung vorgeworfen. Es sei unklar, ob noch weitere Personen an dem Vorfall beteiligt gewesen seien. Die Klimabewegung Återställ Våtmarker – übersetzt bedeutet das soviel wie »Feuchtgebiete wiederherstellen« – erklärte sich verantwortlich für die Aktion. Sie stellte ein Video online, in dem zu sehen ist, wie sich zwei junge Frauen mit jeweils einer Hand am Schutzglas des Gemäldes festklebten und mit der anderen rote Farbe auf das Glas schmierten. Demnach richtete sich die Aktion gegen Monets Werk »Le Jardin de l'artiste à Giverny«. Wie die Zeitung Expressen berichtete, hängt das Gemälde des französischen Impressionisten normalerweise im Musée d'Orsay in Paris. (dpa/jW)