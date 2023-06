Konzertiertes Vertrauen

Sven Simon/imago Gesamtbetriebsratsvorsitzender Tekin Nasikkol und Wirtschaftsminister Robert Habeck freuen sich, wenn’s Subventionen gibt

Einigkeit. »Es sind ja so viele Agenturen vor Ort«, sagte Gewerkschafter Mike Schürg am Mittwoch zu jW. Daher werde die IG Metall (IGM) keine eigene Pressemitteilung herausgeben. Zur Demonstration beim »Stahlaktionstag« der Gewerkschaft seien am Vormittag rund 12.000 Menschen erschienen, die Zahl »mit der Polizei abgestimmt«.

Die IGM verlangte von der EU-Kommission verbindliche Zusagen zur Förderung »klimaneutraler« Stahlproduktion in der BRD: Bei Thyssen-Krupp in Duisburg soll eine Direktreduktionsanlage entstehen, die mittels Wasserstoffs im Eisenerz enthaltenen Sauerstoff freisetzt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Produktion im Kohlehochofen mit weniger CO2. Kosten laut Süddeutscher Zeitung vom 5. Juni: 2,8 Milliarden Euro. »Deutlich mehr als zwei Milliarden Euro«, erklärte die Konzernpressestelle am Mittwoch auf jW-Anfrage.

Die NRW-Landesregierung hat für die Anlage bereits Subventionen von rund 700 Millionen Euro bereitgestellt. Laut Rheinischer Post (Dienstag) will der Bund 1,4 Milliarden Euro beisteuern. Thyssen-Krupp will demnach »einen hohen dreistelligen Millionenbetrag« investieren. Die EU-Kommission habe sich in einem Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium grundsätzlich mit den Industriesubventionen einverstanden erklärt, bestätigte Wirtschaftsminister Robert Habeck auf der IGM-Veranstaltung. Er rechne noch im Sommer mit einer formalen Zusage. In der Rheinischen Post hatte es am Dienstag noch geheißen, die Kommission habe »Wettbewerbsverzerrungen« angesichts der Förderung für die Produktion »grünen Stahls« im Ruhrgebiet befürchtet.

»Wir müssen auf die Regierung vertrauen können, sonst schaffen wir den Wandel hin zu grünem Stahl nicht«, hatte die IGM in einem Aufruf vergangene Woche erklärt. Der eindrucksvolle Aufzug nebst Ministerbesuch sollte für die Stahlarbeiter wohl zunächst ersteres aufbauen.