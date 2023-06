US-Behörde will Übernahme von Activision durch Microsoft verhindern

AP Photo/Jae C. Hong Titel wie »Call of Duty«, »World of Warcraft« oder »Diablo« könnten Teil der Microsoft-Markenwelt werden

Washington. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC geht gegen die Übernahme des Videospiel-Riesen Acitivision Blizzard durch den Microsoft-Konzern vor. Am Montag (Ortszeit) beantragte die Behörde bei einem Bundesgericht in San Francisco eine einstweilige Verfügung, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging. Wie die FTC erklärte, sei diese nötig "um Schaden abzuwenden", solange geprüft werde, ob die geplante Übernahme gegen US-Wettbewerbsgesetze verstoße. Microsoft will Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar (64 Milliarden Euro) kaufen – und könne die Übernahme dazu nutzen, den „Wettbewerb“ in "mehreren dynamischen und schnell wachsenden Spielemärkten zu schädigen", so die Befürchtung der FTC.

Mit dem Antrag auf einstweilige Verfügung will die US-Regierung vermeiden, dass die Unternehmen den Deal vor Ablauf einer Frist am 18. Juli endgültig abschließen. Die FTC hatte bereits ein Verwaltungsverfahren eingeleitet, um die Risiken der Übernahme zu bemessen. Dazu ist für August eine Anhörung angesetzt. Presseberichten zufolge könnten Microsoft und Activision jedoch trotz des Verfahrens in den USA und einer Blockade durch die britische Wettbewerbsbehörde (CMA) versuchen, das Geschäft zum Abschluss zu bringen. Durch die Übernahme von Activision Blizzard würde das drittgrößte Videospielunternehmen der Welt entstehen. (AFP/jW)