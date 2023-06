Lina E.: Bundesanwaltschaft geht in Revision

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Weiter aktuell: Kundgebung in Leipzig (12.6.2021)

Leipzig/Karlsruhe. Im Fall der Antifaschistin Lina E. hat auch die Bundesanwaltschaft Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Dresden eingelegt. Das sagte eine Sprecherin in Karlsruhe am Freitag. Lina E. und drei mit ihr verurteilte Männer hatten bereits Revision eingelegt. Das Gericht war beim Strafmaß für E. unter der Forderung der Bundesanwaltschaft geblieben.Sie wurde wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hatte acht Jahre gefordert. Die drei Mitangeklagten erhielten Strafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten und drei Jahren und drei Monaten. Die Bundesanwaltschaft hatte für sie Haftstrafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie drei Jahren und neun Monaten beantragt. Alle vier Verurteilten sind derzeit auf freiem Fuß. (dpa/jW)