Ratingen. Niklas Kaul hat den Zehnkampf beim Meeting in Ratingen gewonnen und die Olympianorm für die Sommerspiele 2024 in Paris geknackt. Der 25 Jahre alte Europameister aus Mainz siegte am Sonntag mit 8.484 Punkten. Nachdem er in seiner stärksten Disziplin, dem Speerwurf, gepatzt hatte, kamen Zweifel an der Normerfüllung auf. Mit 67,44 Metern blieb er in der neunten Disziplin mehr als elf Meter hinter seinem Wurfvermögen. Mit einem furiosen 1.500-Meter-Lauf zum Abschluss in 4:14,19 Minuten holte er das Ticket nach Paris dann doch noch. Die Norm lag bei 8.460 Punkten. (dpa/jW)