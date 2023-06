Der Tambourmajor ist sauer

Sven Simon/imago Genützt hat es nix: Andreas Wolff, Keeper von KS Kielce, hebt das Bein

Hoch die Hände, Wochenende: Das Final-Four-Turnier der Champions League im Herrenhandball hat am vergangenen Sonnabend und Sonntag in Köln zum Abschluss der Saison noch mal alles hervorgekitzelt, was diesen Sport so spannend macht. Mit dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dem KS Kielce und dem SC Magdeburg begegneten sich vier europäische Spitzenteams. Am Ende siegte der einzige Verein, der vorab nicht die nationale Meisterschaft feiern konnte: der SCM. Vor knapp 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern setzten sich die Sachsen-Anhalter am Sonntag abend in der Verlängerung mit 30:29 gegen den polnischen Serienmeister durch.

Dem vorangegangen waren ebenfalls knappe Halbfinalpartien: Das favorisierte Barça bezwang die Magdeburger erst nach einem fehlwurflastigen Siebenmeterwerfen. Barcelonas erste Niederlage nach 25 ungeschlagenen Partien auf europäischem Parkett besiegelte die Fußspitze von Mike Jensen, die den Versuch von Thiagus Petrus Gonçalves dos Santos abwehrte. Eingepreist beim Erfolg allerdings auch: die ausgekugelte Schulter von Most Valuable Player (MVP) Gísli Kristjánsson. Womit die Finalteilnahme des isländischen Rückraumspielers eigentlich geklärt war. Kielce bezwang kurz darauf nicht viel weniger knapp Frankreichs Topteam PSG mit 25:24 (16:14).

Vor dem Endspiel wurde es im Kampf um die goldene Ananas das erste Mal deutlich: Die Katalanen schlugen PSG mit 37:31 (22:13). Die Vorjahresgewinner wurden damit Wettbewerbsdritte.

Mit tendenziellem Heimvorteil erlebte der Champions-League-Sieger von 2002 ein entscheidendes Wunder: Kristjánsson stand nicht nur auf dem Spielberichtsbogen und saß tatsächlich auf der Bank, in der 19. Minute wurde er auch eingewechselt und warf prompt das 8:7 für Magdeburg. Kielce nahm nichtsdestotrotz eine 15:13-Führung mit in die Kabine. Dafür mitverantwortlich war deren Keeper Andreas Wolff. Der gebürtige Rheinländer und deutsche Nationalspieler warf mal wieder seine Beine höher als Tambourmajore ihre Stöcke bei Paraden.

Nach der Pause hatte das Team von Trainer Bennet Wiegert, der als Spieler 2002 selbst den wichtigsten Klubtitel des Kontinents holen konnte, wenig vom Spiel und viel mit dem Schiedsrichter zu klären. Die Folge: Kielce baute fünf Minuten nach Wiederanpfiff seine Führung auf vier Tore aus (18:14). Der SCM aber kam wieder näher ran, trotz schöner Aktionen der polnischen Mannschaft, wie dem feinen Rückhandwurf des Franzosen Dylan Nahi zum 20:17 in der 42. Spielminute.

Die Aufholjagd der Magdeburger wurde zwischenzeitlich wegen eines Notarzteinsatzes auf der Tribüne für 13 Minuten unterbrochen, ein polnischer Journalist war kollabiert. (Erst nach der Partie wurde bekannt, dass er verstorben ist.) Beide Mannschaften einigten sich nach der Unterbrechung darauf, das Spiel fortzusetzen. In der Endphase schien das deutsche Team die nötige Contenance zu verlieren: Der Norweger Christian O’Sullivan bekam anderthalb Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit – wie schon im Halbfinale – nach seiner dritten Zeitstrafe die rote Karte; Grund dafür war ein Wechselfehler. Der dänische Rückraumspieler Michael Damgaard aber tankte sich in der letzten Minute durch und glich aus: beide 26. Der starke Schweizer SCM-Keeper Nikola Portner hinderte im Gegenzug die Polen an der erneuten und dann entscheidenden Führung, indem er einen schnell ausgeführten Freiwurf parierte.

Das Blatt aber war gewendet: Portner hielt seinen Kasten weiter sauber, vorne brachte Kristjánsson den deutschen Vizemeister in Front. Kielce hatte zwar einen Andreas Wolff hinten drin, der die Vorentscheidung zu verhindern wusste, letztlich fehlte ihm jedoch das entscheidende Glück, vor allem bei den Siebenmetern. Der Niederländer Kay Smits, der kurz zuvor Wolff aus dem Spiel heraus nicht bezwingen konnte, warf aus ebenjener Distanz Magdeburg in Führung zur Verlängerungshalbzeit (28:27). Die ließ sich der elfmalige DDR- und zweimalige bundesdeutsche Meister dann nicht mehr nehmen. Der Freiwurf des polnischen linken Rückraumspielers Szymon Sicko nach Ablauf der Spielzeit landete in der Magdeburger Mauer, die sich unmittelbar danach in eine Jubeltraube verwandelte.

Wolff sagte gegenüber dem Sender Dazn im Anschluss an die Niederlage seines Teams, er fühle sich »leer« und »sauer«. Ähnlich mag es vielen Handballfans gegangen sein, die weder Halb-, noch kleines oder großes Finale live schauen konnten, weil sie kein Dazn-Abo haben.