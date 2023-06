Amazons Tricks

Henry Nicholls/REUTERS Am 25. Januar 2023 streikten die Lageristen in Coventry das erste Mal. Inzwischen hat sich der Arbeitskampf ausgeweitet

Die Beschäftigten des Amazon-Lagers in Coventry haben für sechs weitere Monate mit Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt. Das teilte die Gewerkschaft GMB vergangenen Mittwoch mit. Tags zuvor war es zum bisher größten Ausstand bei Amazon in Großbritannien gekommen. Auch am Mittwoch legten fast 800 Arbeiter von Amazon in Coventry die Arbeit nieder. Es war bereits der 19. Streiktag seit Beginn der Arbeitskampfmaßnahmen im Januar.

Wie die GMB bekanntgab, stimmten – bei einer Wahlbeteiligung von 54 Prozent – 99 Prozent für die Verlängerung des Arbeitskampfes. Gleichentags traf sich eine Delegation der Amazon-Beschäftigten mit Parlamentariern aus dem Labour-Schattenkabinett und anderen Unterhausabgeordneten der Opposition in Westminster. Die Gewerkschaft hatte auch Minister der Regierung eingeladen – darunter die für Wirtschaft zuständige Kemi Badenoch, die nicht erschien. GMB-Organisatorin Amanda Gearing gab bei einer Anhörung vor dem parlamentarischen Ausschuss für Menschenrechte einen Einblick in die Arbeitsbedingungen bei Amazon und den Kampf der dortigen Arbeiter.

Währenddessen ringt die GMB weiterhin um offizielle Anerkennung als Interessenvertretung der Beschäftigten im Amazon-Lager. Die verweigert der Konzern bislang mit der Behauptung, die Gewerkschaft hätte keine ausreichende Zahl an Mitgliedern bei Amazon und verfehle daher die Bedingungen für eine offizielle Anerkennung. Die GMB widerspricht: Die Gewerkschaft habe zum Stichtag die Zahl der erforderlichen Mitglieder »deutlich überschritten«, Amazon hätte aber durch einen Trick des Personalbüros kurzfristig 1.000 neue Mitarbeiter registriert, wodurch es der Gewerkschaft unmöglich war, das erforderliche Quorum zu erfüllen.

Gearing, die die Kollegen bei Amazon für die GMB federführend organisiert, zeigte sich daher über die Verlängerung des Streikmandats erfreut. Es mache deutlich, dass »die Arbeiter bereit sind, den Kampf noch lange fortzuführen«. Während der letzten Arbeitsniederlegungen schlossen sich 500 Personen den Streikposten an. »Das ist unglaublich«, erklärte Gearing am Mittwoch. Amazon sei mittlerweile gezwungen, »alle schmutzigen Tricks anzuwenden, die es gibt, um den Arbeitern ihr Recht auf Mitsprache am Arbeitsplatz zu verweigern«. Doch sie betonte, dass diese »Hindernisse nicht unüberwindbar« sind: »Die Arbeiter sind wütend, sie kennen ihre Rechte und werden nicht aufgeben.«

Die GMB-Mitglieder fordern eine Erhöhung des Stundenlohns von 10,50 Pfund auf 15 Pfund. Amazon bietet nur eine Erhöhung des Stundenlohns um 50 Pence an. Nach den ersten Streiks am 25. Januar hatten Amazon-Beschäftigte zeitweise auch im Februar, März und April ihre Arbeit niedergelegt. Es ist ein historischer Arbeitskampf, den die Beschäftigten am Amazon-Standort in den englischen Midlands anführen. Im Januar waren sie als erstes Verteilzentrum des globalen Unternehmens in Großbritannien überhaupt in den Ausstand getreten. Mittlerweile sind auch die Angestellten in fünf weiteren Standorten in den Arbeitskampf getreten.

Der Ausgang des Arbeitskampfes bei Amazon in Coventry wird richtungweisend nicht nur für Beschäftigte von Amazon in Europa, sondern auch die gesamte Lieferbranche in Großbritannien sein. Die Lieferanten sind zumeist als formell selbständige Subunternehmen mittels Knebelverträgen an Amazon oder andere globale Unternehmen gebunden. Sie verdienen einen Hungerlohn, erhalten keine Sozialleistungen, Kranken- oder Rentenversorgung. Aufgrund der undurchsichtigen Vertragskonstellationen der in die Selbständigkeit gezwungenen Arbeiter ist eine gewerkschaftliche Organisierung schwierig.

Die GMB ist eine der ältesten Gewerkschaften in Großbritannien. Sie organisiert vor allem Angestellte im Dienstleistungssektor und in den Kommunen. Nach eigenen Angaben hat sie mehr als 500.000 Mitglieder.

Die GMB gab vergangene Woche bekannt, dass Amazon im vergangenen Jahr 222 Millionen Pfund aus dem britischen Staatshaushalt erhalten hat. Die Summe ergibt sich laut Gewerkschaftsberechnungen aus Steuererleichterungen, Geldern des Gesundheitssystems NHS und Förderungen für einzelne Standorte durch die Kommunen.