Letzter Zeuge

Der Enkelsohn von Leo Trotzki, Esteban Wolkow, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Das teilte das von Wolkow zu Ehren seines Großvaters gegründete Museum am Wochenende mit. Es befindet sich in Trotzkis Wohnhaus in Mexiko-Stadt, in dem dieser durch einen Agenten des sowjetischen Geheimdienstes ermordet wurde. Anschließend machte Wolkow es nach Angaben des Museums zu seiner Aufgabe, »die Ideen und Karriere seines Großvaters zu verteidigen«. Wolkow wurde 1926 in der Ukraine geboren und kam mit 13 Jahren nach Mexiko. Dort lebte er mit seinem Großvater zusammen, als dieser 1940 von dem Agenten Ramón Mercader mit einem Eispickel erschlagen wurde. Nach dem Mord blieb Wolkow in Mexiko, arbeitete als Chemiker und gründete 1990 das Museum Leo-Trotzki-Haus. (AFP/jW)