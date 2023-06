Alternative zum Westen

Ramil Sitdikov/Sputnik/Host photo agency/Pool/REUTERS Präsident Wladimir Putin betonte in seiner Rede auf dem Wirtschaftsforum die positive ökonomische Entwicklung Russlands

Das 26. St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), im Deutschen als St. Petersburger Wirtschaftsforum und international als »russisches Davos« bekannt, ging am Sonnabend zu Ende. Während westliche Politikerinnen und Politiker sowie Wirtschaftsgrößen der Konferenz aufgrund des Ukraine-Kriegs und ihrer Sanktionspolitik wie schon im Vorjahr fernblieben, besuchten laut dem geschäftsführenden SPIEF-Sekretär Anton Kobjakow rund 17.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 130 Staaten das Forum. Ebenso seien 150 Firmen aus sogenannten unfreundlichen Staaten anwesend gewesen.

Zu den vergleichsweise wenigen höherrangigen Besuchern zählten der Präsident Algeriens, Abdelmadjid Tebboune, Kubas Premierminister, Manuel Marrero, der Premierminister Kirgistans, Akylbek Dschaparow, der Präsident Armeniens, Nikol Paschinjan, sowie der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Sajid Al Nahjan. Ebenso nahm der Außenminister Ungarns, Peter Szijjarto, teil, um über die Energieversorgung seines Landes zu sprechen.

Auf dem Programm standen mehrere Veranstaltungen mit regionaler Ausrichtung, so zu Russland und China, zu Indien, Lateinamerika, Belarus, Algerien, den VAE und dem Iran. Die Themen, die in zahlreichen Gesprächsrunden sowie in Vorträgen der russischen Gastgeber aus Politik und Wirtschaft immer wieder auftauchten, drehten sich um die neue Weltordnung und Diplomatie in der multipolaren Welt, den Möglichkeiten der Importsubstitution, dem Produktions- und Exportpotential russischer Unternehmen, neuen Handelspartnern – insbesondere hinsichtlich der Stärke des heimischen Energiemarkts – sowie der Dedollarisierung auf dem Weltfinanzmarkt.

Auf einer Plenarsitzung mit dem algerischen Präsidenten betonte Präsident Wladimir Putin in seiner Rede die positive ökonomische Entwicklung Russlands »trotz der westlichen Sanktionen«. Nach erheblichen Schwierigkeiten im zweiten Quartal vergangenen Jahres, in dem sich durch die Sanktionen die gesamte wirtschaftliche Situation änderte und die Zahlungsmöglichkeiten wegbrachen, habe die geänderte Strategie zur souveränen Entwicklung Früchte getragen. Wichtig sei dabei gewesen, die Privatwirtschaft zu stärken, eine ausbalancierte Geld- und Finanzpolitik zu etablieren und die Inflation niedrig zu halten. Während der Internationale Währungsfonds Russlands BIP-Wachstum für 2023 auf ein Prozent beziffert, gehen russische Beobachter von bis zu knapp zwei Prozent aus. Die Erwerbslosigkeit liege mit 3,3 Prozent »niedriger denn je zuvor in unserer Geschichte«, so Putin.

Am Sonnabend nachmittag meldete das Organisationskomitee des SPIEF den Abschluss von mehr als 900 Verträgen im Wert von 3,8 Billionen Rubel (rund 41,5 Milliarden Euro) auf dem Forum, 43 davon mit Vertretern ausländischer Unternehmen, darunter Vereinbarungen mit Unternehmen aus Italien und Spanien.

Das SPIEF fand erstmals 1997 im Zuge einer marktwirtschaftlichen Öffnung Russlands statt, die zunächst mit einer drastischen Deindustrialisierung der russischen Volkswirtschaft, der Öffnung für ausländische Konzerne bis in die Schlüsselindustrien des Landes und einem enormen Ausverkauf einherging. Es entwickelte bei den westlichen Eliten über die Jahre eine hohe Strahlkraft und stärkte ihre neoliberale bis neokoloniale Wirtschaftsweise im Außenhandel. Seit dem westlich-russischen Bruch bildet es sich mehr und mehr zu einem Forum multipolarer Zusammenarbeit heraus, das insbesondere für Entwicklungsländer Chancen bietet, alternative Partnerschaften auf- und auszubauen.