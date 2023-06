»Wer nicht arbeitet, wird als Trottel behandelt«

privat Die schwarze Trauerbinde trägt er nach eigenen Angaben in Gedenken an den verstorbenen Erwerbslosen und Boulevard-Promi Arno Dübel (Berlin, 30.5.2023)

Sie haben sich vor dem Ministerium für Arbeit und Soziales in Berlin als Marineoffizier verkleidet und mit dem Schild »Der Kaleu ist arbeitsscheu« gestellt. Was verbirgt sich hinter dem Reim?

Das fremdbestimmte Arbeiten, die Lohnarbeit, macht für mich keinen Sinn. Man arbeitet für den Traum anderer Menschen, die Profit machen. Da ist es besser, selbstbestimmt den eigenen Interessen zu folgen.

Kaleu steht für Kapitänleutnant. Wo haben Sie denn schon Dienst geschoben, sprich gearbeitet?

Ich bin jetzt 58 Jahre und habe in meinem Leben acht Jahre lang gearbeitet: fünf Jahre in den 90er Jahren als Sportleiter in der Tourismusbranche auf dem Kreuzfahrtschiff Maxim Gorki auf Weltreise. Davor drei Jahre als Rundreiseleiter in der Karibik. Arbeit kann ja auch Spaß machen. Ich hatte so einen Grundstock an Geld gespart, davon zwei Wohnungen gekauft. Von den Mieten lebe ich jetzt. Wegen der Jahre auf hoher See habe ich die Kunstfigur Kaleu aus dem Film »Das Boot« für meine Proteste gewählt.

Was wollen Sie damit erreichen?

Ich möchte vor allem jungen Leuten Mut machen, das zu tun, was sie wirklich aus ihrem Leben machen wollen. Schauen Sie sich zum Beispiel Andrea Nahles (Sozialdemokratin und Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, jW) und Hubertus Heil (SPD-Bundesarbeitsminister, jW) an. Es hat den Anschein, als wollten sie arbeitslose Menschen schnellstmöglich in eine Wirtschaftsproduktion hineinzwingen, damit ihre Zahlen stimmen – selbst wenn Arbeit sie nur belastet und ihnen Zeit stiehlt –, ohne zu fragen, was sie überhaupt wollen.

Im Buch »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen« der australischen Sterbebegleiterin Bronnie Ware lässt es sich nachlesen: Diese hätten »zu viel Zeit ihres Lebens in der Tretmühle des Arbeitslebens« verbracht, sich zu wenig um Menschen gekümmert, die ihnen wichtig waren. Bei der Generation Z gibt es die Tendenz, nur noch vier Tage die Woche arbeiten zu wollen. Sie reden von Work-Life-Balance. Ich finde, wir sollten noch konsequenter sein.

Was fordern Sie von Minister Heil?

Die politische Lösung des Problems sehe ich in einem monatlichen bedingungslosen Grundeinkommen.

Ihren Protest muss man sich aber leisten können, oder?

Klar! Meine Freunde von damals sind Architekten, Anwälte, Ärzte oder Ähnliches. Ich selber kam mir im Leben fremd vor: Wer nicht arbeitet, wird als Trottel angesehen und behandelt.

Wie reagieren die, die in dem Ministerium ein- und ausgehen auf Ihre Aktion?

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Ministerien sind zwar freundlich, lachen und winken mir zu. Aber ablichten lassen wollen sie sich mit mir zusammen auf keinen Fall. Es handelt sich um einen Tabubruch. Wenn jemand wirklich gern arbeitet, sollte man ihm auch nicht im Weg stehen. Das wichtigste ist, dass Menschen glücklich damit sind, was sie in der Gesellschaft tun. Viele sind es nicht, leiden unter Burnout, müssten sich mehr auf eigene Bedürfnisse beziehen. Dass Arbeit nicht sinnvoll sein könnte, darf einfach nicht angesprochen werden.

Das Motto Ihrer Auftritte erinnert an die Forderung nach einem Recht auf Faulheit, wie sie der Schwiegersohn von Karl Marx, Paul Lafargue, einst aufstellte. Beziehen Sie sich auch auf jenes antikapitalistische Werk?

Selbstverständlich geht es mir auch um Kapitalismuskritik. Ich habe es für mich so eingerichtet, unter dem entsprechenden Satz zu verdienen, so dass ich keine Steuern zahlen muss.

Ein niedriges Einkommen dürfte für viele kein selbstbestimmter Zustand sein. Was entgegnen Sie denjenigen, die Sie zum Zahlen von Einkommenssteuern auffordern, um Kitas, Sozialleistungen oder öffentliche Verkehrsmittel zu finanzieren?

Es gibt genug Menschen, die noch arbeiten wollen. Mir geht es um die Eigenverantwortung. So kann ich mich um meinen alten Vater kümmern, den ich seit fünf Jahren pflege. Mir bleibt so die Zeit, um hier zu demonstrieren. Ich brauche nur 1.200 Euro. Davon spende ich 300 Euro an eine Künstlerin und ein Patenkind: Beide sind finanziell schlechter gestellt. Ich bin der faulste Deutsche, dazu stehe ich.