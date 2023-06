Verspätung als Waffe

Louiza Vradi/REUTERS Klare Ansage Richtung Regierung: Griechische Küstenwache und Frontex sind »Mörder« (Athen, 15.6.2023)

Es gibt wachsende Zweifel an der Rolle des Helfers in der Not, die Griechenlands Küstenwache in der Nacht zum vergangenen Mittwoch während der Schiffskatastrophe gespielt haben will. Überlebende der Havarie südwestlich der Halbinsel Peloponnes, die Hunderte Menschen das Leben kostete, berichteten am Wochenende von mehreren Versuchen der Grenzbeamten, den mit vermutlich rund 750 Passagieren völlig überladenen Kutter abzuschleppen. Richtung Italien – um ihn aus dem griechischen Verantwortungsbereich für die völkerrechtlich gebotene Seenotrettung zu ziehen? Eine Schlussfolgerung, die sich aufgrund mehrerer von Journalisten eingeholten Zeugenaussagen am Wochenende anbot. Auch die bereits in der Vergangenheit zahlreich dokumentierten illegalen Rückführaktionen der Griechen, sogenannte Pushbacks, weisen in diese Richtung.

Die griechische Regierung hat in den vergangenen drei Tagen dagegen versucht, die Überlebenden vor Vertretern der internationalen Medien abzuschotten und die öffentliche Aufmerksamkeit von den Küstenwächtern auf neun sogenannte Schleuser zu lenken. Sie waren mit 95 anderen Geretteten an Land gebracht und dort verhaftet worden. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach von »menschlichem Abschaum« und lobte die Arbeit seiner Uniformierten an den Grenzen des Landes. Für Mitsotakis und seine rechte Partei Nea Dimokratia geht es am kommenden Sonntag, wenn in Griechenland ein neues Parlament gewählt wird, um den Erhalt der 2019 errungenen Macht in Athen. In Sparta (Peloponnes), nicht weit von den Hafenstädten Kalamata und Pylos, wo sich Einsatzzentren der Küstenwache befinden, erklärte er: »Diese Leute kämpfen da draußen gegen Wellen an, um Menschen zu retten.«

Die Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn) zitierte am Montag den Kapitän eines griechischen Tankers, den die Küstenwache zunächst zur Hilfe an den Unglücksort befohlen hatte. Kaum eingetroffen, wurde er danach jedoch aufgefordert, »seine Reise fortzusetzen«. Der Wissenschaftler Maurice Stierl vom Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück wies am Sonntag in der Onlineausgabe des britischen The Guardian ebenfalls auf die in vergangenen Monaten und Jahren von den griechischen Grenzwächtern zu Land und zu Wasser nachweislich praktizierten, völkerrechtswidrigen Aktionen hin. Stierl: »Die Küstenwache behauptet eine plötzliche Verlagerung des Schwerpunkts (des Bootes, jW). Nun, was war die Ursache für diese Verlagerung? War es eine Panik an Bord? Passierte etwas, als man versuchte, sie (die Passagiere, jW) mit etwas zu versorgen? Oder wurde es abgeschleppt, und ging das Boot während dieses Abschleppens unter?«

Stierl beklagte, dass nicht nur griechische Küstenwächter, unter stillschweigender Duldung der EU-Institutionen, inzwischen eine Technik für verspätete Rettungsfahrten entwickelt hätten. Viele Länder der EU würden »Verspätung als Waffe einsetzen«. Er nannte das eine »Strategie der Vernachlässigung und Preisgabe«. Sie »verstecken sich vor Flüchtlingsbooten, um nicht in Rettungsaktionen hineingezogen zu werden«.

Bamdad Esmaili, einem Journalisten des WDR, war es am Wochenende mit Hilfe seines arabisch sprechenden Kollegen Falah Elias gelungen, »zehn Überlebende« zu befragen. Esmaili: »Sie haben unabhängig voneinander berichtet, dass dieses Boot tatsächlich gezogen wurde – nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern insgesamt dreimal. Und dabei ist das Schiff ins Wanken gekommen und gesunken, ein Vorwurf, der im Raum steht.« Während die Regierung mauerte, suchten Marine und Küstenwache auch am Sonntag noch nach Überlebenden, bisher vergeblich. Die Bilanz, Stand Montag: 78 aus dem Meer gezogene Tote, 104 Überlebende. Vermutlich bis zu 500 Menschen, darunter bis zu 100 Kinder, ertranken in der See als das nur 25 Meter lange Boot unterging. Zum Vergleich: Die Luxusyacht »Symphony« des französischen Milliardärs Bernard Arnault ist 105 Meter lang, sie ist mit ihren sechs Decks für 16 Passagiere und 27 Besatzungsmitglieder ausgelegt.