Feuer trifft First Nations

ABACAPRESS/imago Die Flammen bedrohen vor allem indigenes Siedlungsgebiet (Baie Pénicouane, 4.6.2023)

Seit die Waldbrände in Kanada sich ständig ausbreiten, berichten hiesige Medien vor allem darüber, wie dramatisch die Auswirkungen der Rauch- und Smogwalze auf die im Nordosten der USA gelegenen Großstädte sind. Zu recht bemängelte junge Welt-Leser Martin Mandl aus Lissabon Mitte Juni, alle sprächen über die »bedauernswerten New Yorker«. Kaum Interesse hingegen gebe es für die kanadische Provinz Québec, »die mit Hunderten Waldbränden zu kämpfen« habe. Zum Teil seien ganze Siedlungen niedergebrannt. Die Auswirkungen auf die Natur seien »verheerend«.

Auf Nachfrage von jW erklärte Übersetzer André Moncourt, der am Fuß des Mont Royal in Montréal lebt, am vergangenen Mittwoch, die Lage sei seit vier Tagen »ziemlich schlimm«. Er habe starke Atemprobleme. Diese Lage bestätigte der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit, François Bonnardel, laut einer Meldung des kanadischen Senders CDC vom 15. Juni. Der Rauch habe eine hohe Konzentration gesundheitsgefährdender Feinstaubpartikel. Er bedecke Teile des nördlichen Québec und ziehe beständig weiter nach Süden, also über Montréal hinweg. Die Bürger sollten ihre Fenster geschlossen halten und sich wenig draußen aufhalten.

Seit Anfang Juni brachen allein in Québec über 300 Brände auf, von denen Ende vergangener Woche noch über hundert aktiv waren. Außer Kontrolle geraten seien davon 35, wie die Brandschutzbehörde Sopfeu der frankophonen Provinz mitteilte. Ungünstige Winde könnten neue Brände entfachen. Seit Freitag sei die Zahl der anfangs 200 eingesetzten Feuerwehrleute in Québec auf 1.500 gestiegen, sagte Sylvain Tremblay, Sprecher der Behörde. Laut Minister Bonnardel wurden für das vergangene Wochenende Feuerwehrleute aus dem Ausland zur Unterstützung erwartet, darunter 140 aus Portugal und etwa 100 aus Spanien.

Die Bundeshauptstadt Ottawa in der Provinz Ontario ist nach jüngsten Meldungen derzeit am stärksten betroffen. Die Stadt mit rund einer Million Einwohnern grenzt direkt an die Provinz Québec. Tremblay nannte die katastrophale Lage in Kanada »die schlimmste Waldbrandsaison des 21. Jahrhunderts seit Beginn der Aufzeichnungen«. »Wir erleben die Apokalypse«, kommentierte Moncourt aus Montréal und nannte »das Fehlen einer sinnvollen Widerstandsbewegung« deprimierend.

Tragisch ist die Lage vor allem für die Gemeinden der First Nations in ländlichen und waldreichen Gebieten. Nach einem Bericht der US-Zeitung Workers World sind die indigenen Reservationen im Vergleich zur übrigen Bevölkerung Kanadas unverhältnismäßig stark durch die »Wildfires« gefährdet. Der Begriff suggeriert ihr natürliches Entstehen, obwohl die Brände eher »Zivilisationsfeuer« genannt werden müssten. Minister der Regierung von Justin Trudeau hatten Anfang Juni auf einer Pressekonferenz betont, es sei »eine simple Tatsache, dass Kanada die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommt, einschließlich häufigerer und extremerer Waldbrände«, so Jonathan Wilkinson, zuständig für natürliche Ressourcen. Es sei davon auszugehen, »dass sich die durch Waldbrände zerstörte Fläche bis 2050 aufgrund des Klimawandels verdoppeln« werde.

Ursprünglich konzentrierten sich die Brände auf Gebiete der First Nations im Westen Kanadas. Inzwischen haben sie sich über das ganze Land ausgebreitet. Laut Workers World sind in diesem Jahr bisher rund 2.200 Brände auf einer Fläche von rund 9,4 Millionen Hektar Land der indigenen Ureinwohner ausgebrochen. Abertausende Menschen wurden evakuiert. Viele von ihnen, die zu den ärmsten des Landes gehören, befinden sich seitdem in einer zusätzlich prekären Lage, weil sie ohne Strom, sauberes Wasser und angemessene Unterkünfte einer ungewissen Zukunft entgegensehen. Versicherungsschutz für einzelne Häuser gibt es kaum, da indigenes Land Gemeindeeigentum ist.

Allan Adam, Vorsitzender der Athabasca Chipewyan, einer von drei indigenen Gemeinden in Alberta, sagte dem US-Portal Real News Network stellvertretend für alle First Nations: »Das alles hängt mit dem Klimawandel zusammen.« Gelöscht werde oft gar nicht mehr, da es in den weitläufigen indigenen Gebieten an Hydranten und Zuwegen für Löschfahrzeuge fehle. Die Regierung müsse »ihre Politik des Abbrennenlassens ändern, denn es wird noch schlimmer werden und das Feuer künftig völlig außer Kontrolle geraten«.