Sebastian Widmann/lno/dpa Die Versorgungslandschaft in der BRD sei so bedroht wie nie zuvor, heißt es im Aufruf der Krankenhausgesellschaft

Immer mehr Krankenhäuser geraten in wirtschaftliche Schieflage. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ruft deshalb zu einem bundesweiten Protesttag an diesem Dienstag auf. Der Protesttag läuft unter der Überschrift »Alarmstufe rot, Krankenhäuser in Not! Eiskalten Strukturwandel beenden!« und soll auf die ernste ökonomische Lage vieler bundesdeutscher Krankenhäuser aufmerksam machen. »Strukturelle Unterfinanzierung und die Folgen der Inflation bedrohen die Versorgungslandschaft in Deutschland wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs«, heißt es im Aufruf.

In der vergangenen Woche hatte die DKG in Berlin die Ergebnisse des »Krankenhaus Rating Reports« präsentiert. Danach hat sich die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser seit 2021 dramatisch verschlechtert. Auch 2022 und in diesem Jahr sei die Entwicklung negativ. Richtig dramatisch werde es sich allerdings im kommenden Jahr zuspitzen, lautet die Prognose des Reports. »Rund 80 Prozent der Kliniken werden ein negatives Jahresergebnis verzeichnen«, meldet die DKG. Dabei schlügen insbesondere die stark gestiegenen Personalkosten zu Buche, die nur zum Teil über Krankenkassen und Steuergeld gegenfinanziert würden. Laut Ratingreport seien schnelle politische Entscheidung nötig, »um den laufenden kalten Strukturwandel zu beenden«.

Der Vorstandsvorsitzende der DKG, Gerald Gaß, forderte ein »Vorschaltgesetz zum Inflationsausgleich«, weil sonst »80 Prozent der Krankenhäuser mit negativen Finanzergebnissen Gefahr laufen, die Reform überhaupt nicht mehr zu erleben«. Die Krankenhäuser hätten kein Interesse an Hilfspaketen und Almosen, sondern verlangten »die uns gesetzlich zustehende Refinanzierung der durch die Inflation gestiegenen Kosten«, so Gaß. Die Schere zwischen Einnahmen und Kosten gehe immer weiter auseinander: So stünden 2,3 Prozent Erlössteigerungen 2022 und 4,3 Prozent in diesem Jahr rund 17 Prozent höhere Preise gegenüber. Die Krankenhäuser häuften Monat für Monat 600 Millionen Euro frische Schulden an, um den Betrieb am Laufen zu halten. »Das wird nicht mehr lange gut gehen«, warnte der DKG-Vorsitzende.

Kritik übt die DKG an der geplanten »Krankenhausreform« von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Unter anderem fehle es in dem Entwurf an neuen Ideen für eine verbesserte Investitionsquote in die Krankenhäuser. Seit Jahrzehnten kämen die Bundesländer ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach kompletter Finanzierung der Investitionen nicht nach. Die geplante Reform erfordere zusätzliche Mittel. Doch bisher sei völlig offen, »wie die mindestens 25 bis 50 Milliarden Euro aufgebracht werden, die für die Umsetzung der Reform notwendig sind«, so die DKG. Das müssten Bund und Länder klären.

Dass Lauterbach die aktuelle Lage der Krankenhäuser selbst als dramatisch bezeichne, dann aber erkläre, er könne daran nichts ändern, »ist ein Offenbarungseid«. Er müsse nun gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister schnellstmöglich die Unterfinanzierung der Krankenhäuser nachhaltig beseitigen. Sonst stünden viele der dringend benötigten Kliniken vor der Insolvenz. Damit würde die medizinische Versorgung der Menschen gefährdet. »Dem Niedergang der Gesundheitsversorgung tatenlos zuzusehen« sei allerdings nichts anderes, als sich die eigene Machtlosigkeit einzugestehen, heißt es in der DKG-Erklärung in Richtung Gesundheitsminister Lauterbach. Dabei habe die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag formuliert, wie Finanzmittel erschlossen werden könnten. Nähme sie ihre eigenen Erklärungen ernst, würde sie umweltschädliche Subventionen wie das Dienstwagenprivileg und die Steuerfreiheit für Flugbenzin abschaffen. Dann »stünde ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag zur Verfügung, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auch ohne neue Schulden oder zusätzliche Krankenkassenbeiträge abzusichern«.