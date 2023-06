Magdeburg bekommt Chipfabrik

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Die Gesamtkosten für das Projekt sind mit mehr als 30 Milliarden Euro fast doppelt so hoch wie anfänglich kalkuliert

Nach monatelangem Pokern steht der Vertrag für den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg. Bundeskanzler Olaf Scholz und Intel-Chef Patrick Gelsinger brachten den Deal am Montag unter Dach und Fach. Statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 6,8 Milliarden Euro wird der Bund nun zehn Milliarden Euro beisteuern. Die Höhe der Subventionen war einer der Knackpunkte bei den Verhandlungen.

Auch Intel wird tiefer in die Tasche greifen. Die Gesamtkosten für das Projekt seien mit mehr als 30 Milliarden Euro fast doppelt so hoch wie anfänglich kalkuliert, teilte der Konzern mit. Dies sei die höchste Direktinvestition eines ausländischen Unternehmens in der Geschichte der BRD.

Für Deutschland sei die Ansiedlung solcher Fabriken von »strategischer Bedeutung«, lobte Scholz beim »Tag der deutschen Industrie« am Montag die Vereinbarung. Bei Halbleitern sei die BRD in der Vergangenheit in »einseitige Abhängigkeiten« geraten. Mit dem »European Chips Act« und dem Ziel der EU-Kommission, bis 2030 ein Fünftel der weltweiten Halbleiterproduktion nach Europa zu holen, werde die Abhängigkeit Deutschlands und der EU verringert, so Scholz. »Durch solche Investitionen diversifizieren wir unsere Lieferketten und ermöglichen deutschen und europäischen Unternehmen, die von ihnen benötigten Chips in der EU zu besorgen.«

Kritik an den vereinbarten Fördermilliarden kam von Clemens Fuest, dem Chef des kapitalnahen Ifo-Instituts. »Lieferrisiken gibt es bei vielen Produkten, das gehört zum normalen Geschäftsleben«, sagte er Reuters. »Absicherung (…) ist primär Aufgabe der Unternehmen, nicht des Staates.« Die im Raum stehende Fördersumme von bis zu zehn Milliarden Euro sei eine sehr hohe Versicherungsprämie.

Vor dem Hintergrund des weltweiten Wettlaufs um die technologische Führung bei Computerchips befindet sich Intel auf Expansionskurs. In den vergangenen Tagen hatte der Konzern den Bau eines 25 Milliarden US-Dollar schweren Werks in Israel angekündigt. Rund 4,6 Milliarden Dollar will Intel außerdem in Polen investieren: In Wroclaw soll ein Werk für Mikroprozessoren entstehen.