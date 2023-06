Koloniale Folterkammer

Mosambiks jahrzehntelanger Kampf um die Unabhängigkeit von Portugal hatte mehr als 50.000 zivile Todesopfer zur Folge. Die europäische Kolonialmacht kämpfte verbissen um den Erhalt eines Gebiets, das reich an Erdgas, Kohle, Edelsteinen, Graphit und Gold war und über die viertlängste Küste des Kontinents verfügte. Wie bei vielen afrikanischen Unabhängigkeitskriegen unternahm Portugal größte Anstrengungen, um seine Macht solange wie möglich zu erhalten, und verübte grausame Taten, um die revolutionäre Guerillabewegung Frelimo zu unterdrücken.

Zu den Urhebern der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschheit während des Krieges gehörte die PIDE – die portugiesische Geheimpolizei. Im kolonialen Mosambik residierte sie in einem prunkvollen Wohngebäude in der Nähe des Stadtzentrums von Maputo namens Vila Algarve. Das Gebäude diente nicht nur als Verwaltungssitz, sondern auch als Hauptquartier, in dem PIDE-Beamte folterten und Greueltaten verübten, um Geständnisse oder andere sensible Informationen über die Unabhängigkeitsaktivitäten der Frelimo von der Bevölkerung zu erhalten. Zeugenaussagen von Überlebenden beschreiben die abscheulichen Verbrechen, die begangen wurden, als die Portugiesen darum kämpften, die Kontrolle über das mosambikanische Gebiet zu behalten.

Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1975 steht die Vila Algarve leer und verfällt allmählich, bis auf die auffälligen Farben der mit Zinn glasierten und bemalten Keramikfliesen, die das Äußere schmücken, die Azulejos.