»Die Menschen schätzen politische Ehrlichkeit«

Sie sind ein linker Bürgermeister in einer rechtskonservativ geprägten Stadt. Ihr Amt, sagen Sie, füllen Sie mit Ehrlichkeit und Hingabe aus. Stoßen Ihre politischen Maßnahmen nicht dennoch auf Widerspruch bei bestimmten Menschen? Was ist das Geheimnis ihrer Amtsführung?

Natürlich, es gibt immer wieder mal Konflikte. Aber wir machen eine linke Politik, die von der gesamten Bevölkerung verstanden werden kann, auch von denen, die sich bei den spanischen Parlamentswahlen für konservative Parteien wie die Volkspartei PP entscheiden. Wir haben im Rathaus eine vernünftige linke Politik umgesetzt, ohne dabei zu polarisieren. Wir praktizieren eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik, von der ich glaube, dass davon alle Menschen dieser Stadt profitieren, ganz gleich welche Partei sie auf nationaler Ebene wählen. Tatsächlich haben wir eine strenge Austeritätspolitik betrieben, die kommunalen Löhne sind bescheiden. Ich verdiene genauso viel wie zuvor in meinem Job als Hausmeister. Das kommt im Allgemeinen sehr gut an. Wir haben die Schulden der Stadt beglichen und alle Lieferanten bezahlt. Die Verwaltung ist nun transparent, und wir haben die Unterstützung für ältere Menschen ausgebaut. Die Bevölkerung in Zamora altert, daher geben wir nun fast das Dreifache im Vergleich zu meinem Vorgänger aus, fast drei Millionen Euro pro Jahr. Das ist eine linke Maßnahme, aber sie wird auch von rechten Wählern begrüßt. Die Menschen wollen Ehrlichkeit, Transparenz und ein gutes Management.

Welche andere Maßnahmen überzeugen ihre teilweise rechten Wähler?

Traditionell wichtig ist in Zamora die »Heilige Woche« vor Ostern. Vor meiner Amtszeit waren die Bürgermeister der Stadt bei allen religiösen Veranstaltungen in diesem Zeitraum präsent und knieten vor dem Bild des gekreuzigten Christus nieder. Wir haben dieser Praxis radikal ein Ende gesetzt und die zivilgesellschaftlichen Aufgaben von der Religion vollständig getrennt. Gleichzeitig unterstützen wir jedoch weiterhin die »Heilige Woche«. Warum? Weil sie ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Motor für die Stadt ist. Wir unterstützen sie sogar stärker als die vorherige rechte Regierung, und das hat den Menschen hier imponiert. Viele hatten außerdem den Wunsch, dass Politiker die »Heilige Woche« nicht länger für ihre eigenen Zwecke ausnutzen sollten.

Austeritätspolitik genießt innerhalb der Linken keinen sehr guten Ruf. Sie sagen allerdings, dass Sie keine sozialen Kürzungen vorgenommen haben. Was haben Sie denn statt dessen gekürzt?

Wir haben zum Beispiel die Kosten für repräsentative Angelegenheiten auf ein Minimum reduziert. Es handelte sich um beträchtliche Geldbeträge für Geschenke, Reisen usw., die wir praktisch auf null gedrückt haben. Das Rathaus von Zamora verfügt über einen Haushalt von rund 65 Millionen Euro, und traditionell wurden etwa zehn Prozent davon für solche Zwecke ausgegeben. Außerdem wurden die Gehälter aller Politiker drastisch gesenkt. Wir haben mehrere Dienstleistungen zusammengelegt und dadurch eine höhere Kosteneffizienz erreicht. Die Steuern wurden acht Jahre lang nicht erhöht, aber wir haben sie auch nicht gesenkt. Als einzige Partei im Wahlkampf haben wir erklärt, dass wir sie nun nach acht Jahren an den Verbraucherpreisindex anpassen müssen, um der Inflation Rechnung zu tragen. Alle anderen Parteien haben in populistischer Manier versprochen, die Grundsteuer und die Kfz-Steuer zu senken. Wir haben der Realität ins Auge geblickt und die Wahlen gewonnen. Die Menschen schätzen politische Ehrlichkeit. Wir haben deutlich gemacht, dass wir mit diesem Haushalt eine gewisse Zeit überstehen können, aber jetzt müssen wir etwas mehr einnehmen, um die steigenden Kosten für die Dienstleistungen decken zu können.

Welche Auswirkungen hatte die Immobilienkrise auf Ihre Stadt?

2011, bevor die Vereinigte Linke mit mir den Bürgermeister stellte, gab es in Zamora einen städtebaulichen Plan, der die Spekulation begünstigte. Alle Grundstücke, die von Bauträgern gekauft wurden, stiegen im Wert und wurden immer weiterverkauft. Hier lief es nicht anders als im Rest Spaniens. Dieser Plan, den die Volkspartei vorgelegt hatte, schien ein Glücksfall für all jene zu sein, die Grundstücke besaßen, die als neu bebaubar eingestuft wurden. Jeder, der so ein Grundstück besaß, dachte, er könne reich werden, so wie er nur sein eigenes Grundstück entsprechend qualifizieren ließ. Doch dieses Versprechen wurde nie eingelöst. Als wir an die Regierung kamen, besaßen diese Grundstücke keinen hohen Wert mehr, aber die Eigentümer mussten höhere Grundsteuern zahlen, als wären sie bebaubar und nicht für die Landwirtschaft bestimmt. Der Immobilienboom hat einige wenige bereichert, aber vielen geschadet. Der Verein der Landwirte bat uns, zur vorherigen Ordnung zurückzukehren, und so haben wir sechs Millionen Quadratmeter Land wieder als landwirtschaftlich nutzbar eingestuft. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir die Korruption des PP bekämpfen konnten.

In dieser Zeit fanden fast in ganz Spanien große Proteste im Rahmen der »15.-Mai-Bewegung« statt. In deren Folge wurde die Partei Podemos gegründet, die später eine Koalition mit der Vereinigten Linken einging. Warum geschah dies nicht in Zamora?

In Zamora gab es auch Proteste der Bewegung »15M«, und die Vereinigte Linke (IU) unterstützte sie. Auf nationaler Ebene war die Partei, die von den Protesten profitierte, Podemos. Hier in Zamora haben wir jedoch an der Izquierda Unida, die den Partido Comunista de España (PCE) einschließt, festgehalten. Wir haben uns durchgekämpft. Podemos wurde 2014 gegründet, aber wir haben das Rathaus 2015 erobert. Wir haben einen Namen, der in der Gesellschaft bekannt und respektiert ist. Podemos ist nun wie einem lecken Ballon die Luft ausgegangen, in Zamora hatte die Partei nie auch nur einen einzigen Abgeordneten. Vielleicht war die Kooperation beider Organisationen als Unidas Podemos (UP) ein Fehler. Wir jedenfalls haben unseren Markennahmen bewahrt und waren erfolgreich. Die Menschen hier verstehen uns.

Welchen Einfluss hatte die Regierungsbeteilligung der Vereinigten Linke auf nationaler Ebene?

Bedauerlicherweise einen geringen. Zamora befindet sich in Castilla y León, einer Region mit starker Bevölkerungsabwanderung, ähnlich wie in vielen anderen Teilen Spaniens, etwa in Galizien und der Extremadura. Die Raumplanung hat sich praktisch nicht geändert, gleich ob PSOE und UP regieren oder der PP. Oft werden wir gefragt, ob die Rathäuser die Schuld an der Bevölkerungsabwanderung tragen. Die Antwort lautet: nein. Weder in Zamora mit der IU noch in Salamanca mit dem PP. Der Grund ist die staatliche Politik und das vorherrschende kapitalistische Wirtschaftsmodell. Unidas Podemos könnte in bestimmten linken Politikbereichen Einfluss nehmen. Damit Menschen wieder in unsere Regionen ziehen, sind eine gezielte industriepolitische Strategie sowie die Unterstützung der Landwirtschaft erforderlich. Unidas Podemos hat positive Maßnahmen wie die Erhöhung des Mindestlohns und der Renten, den Schutz ziviler Rechte und andere Maßnahmen ergriffen. Dennoch hat die spanische Regierung unsere Region nicht vor dem wirtschaftlichen Niedergang bewahrt, in dem sie sich befindet.

In Deutschland wurde in letzter Zeit viel über spanische Erdbeeren berichtet, ebenso über die Kampagne des PSOE gegen den PP in Andalusien, da die Konservativen die Legalisierung illegaler Brunnen befürworten. Dabei hat der PSOE diese Praxis tatsächlich jahrelang geduldet. Wie bewerten Sie diese Situation?

Es gibt Dinge, die sich mit dem PSOE nicht geändert haben. Die Tatsache, dass Unidas Podemos in der Regierung ist, kann nicht alles verändern. Das Problem mit den Erdbeeren gleicht dem, was derzeit in Castilla y León, insbesondere in Zamora, geschieht. In diesen entvölkerten Gebieten wurde die Industrie begünstigt, etwa in der Massentierhaltung und bei der Errichtung riesiger Solar- und Windkraftanlagen. Wir können hier nicht auf Kosten unseres eigenen Raumes die Energie für andere Regionen produzieren. Wir fordern erneuerbare Energien vor Ort. Kleinunternehmen in der Landwirtschaft müssen massenweise aufgeben, weil sie dem wirtschaftlichen Druck nicht standhalten können. Der Milchpreis deckt nicht die Produktionskosten. Das sind Probleme der nationalen Politik. Zamora ist eine Dienstleistungsstadt, die für und von den benachbarten Dörfern lebt. Hier geben die Menschen ihr Geld aus, aber derzeit herrscht ein Zustand des Niedergangs.

Wie hat Ihre Verwaltung auf das Phänomen reagiert, dass die Regionen, die von der Landwirtschaft leben, viele migrantische Arbeitskräfte beschäftigen, die oft unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten?

In Zamora selbst gibt es nicht viele Migranten. In den Dörfern übernehmen Migranten Tätigkeiten, die andere nicht ausüben möchten. Ich finde, dass Migration in Regionen mit niedriger Geburtenrate sehr positiv ist. Ohne Migration könnten wir nicht einmal die Renten bezahlen. Die Migranten sind Arbeitskräfte, die wir hier benötigen. Wegen mangelnder Arbeitsmöglichkeiten gibt es jedoch nicht sehr viele. Bei uns arbeiten viele Migranten in der häuslichen Pflege. Die Rechten behaupten, dass sie unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Das aber ist eine einzige Lüge.

Haben Sie im konservativen Zamora Veranstaltungen des historischen Gedenkens an die franquistische Diktatur abgehalten?

Am Anfang hatten wir ein wenig Angst vor diesen Themen, da wir dachten, dass sie in dieser rechten Gesellschaft auf Ablehnung stoßen könnten. Aber wir konnten diese Frage nicht ignorieren. Die Umsetzung des Gesetzes für das historische Gedenken war für uns eine Pflicht, unabhängig davon, ob wir verstanden wurden oder nicht. Und natürlich wurde das von uns in linken Kreisen auch erwartet. Letztendlich ist alles sehr gut gelaufen. In den Jahren 2018 und 2020 haben wir der kommunalen Angestellten gedacht, die während der Diktatur ab 1936 entlassen oder ermordet wurden, allein weil sie linken Parteien angehört hatten. Diese Maßnahme wurde auch vom PP unterstützt. Es ist faszinierend zu sehen, dass die Rechten, wenn man ihnen die Dinge in Ruhe erklärt, auch einsichtig sein können. Dass eine solche Situation eintreten würde, war unvorhersehbar. Andere Parteien wie Podemos wären sicherlich auf andere, direktere Art und Weise vorgegangen, ohne das Vorhaben zu erklären. Wir haben aufgeklärt und dadurch eine Mehrheit gewonnen. So konnten wir am Friedhof eine Gedenktafel anbringen, ohne dass es zu Unruhen gekommen wäre.

Gibt es im Stadtrat von Zamora Vertreter von Vox?

Seit der Kommunalwahl im Mai stellen sie zum ersten Mal einen Vertreter, und wir denken, dass sie dasselbe tun werden wie überall dort, wo sie vertreten sind. Sie interessieren sich nur für die Jagd, den Stierkampf und ähnliches, haben aber keine richtigen Vorschläge. Ihnen ist alles egal, sie wollen die Leute aufwiegeln, damit sie Vox in das Parlament wählen. In Castilla y León bilden sie seit zwei Jahren mit dem PP die Regionalregierung, für die einfachen Leute tun sie allerdings nichts, ganz im Gegenteil. Sie stellen das Arbeitsministerium und haben die Mittel der Arbeitsagentur gekürzt, so dass die Rathäuser nun keine Erwerbslosen mehr einstellen dürfen. Das war eine Maßnahme, von der Tausende Menschen in unserer Region profitiert haben, da sie regelmäßig Jobs bekamen, um beispielsweise Straßen und Parks zu pflegen. Sie sind gegen die Gewerkschaften und leisten hier in Castilla y León schlichtweg eine schlechte Arbeit.

Wird die politische Polarisierung auf nationaler Ebene auch Zamora erreichen?

Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Das werden wir sehen, wenn wir nach den Wahlen unsere Arbeit wieder aufnehmen.

Was tut die Regionalregierung von PP und Vox in den Bereichen Gesundheit und Bildung?

Es gibt immer weniger Ärzte, und die Gesundheitsversorgung ist eines der größten Probleme in unserer Region. Die Menschen, die immer älter werden, kommen mit den neuen Telefonsystemen und der Digitalisierung überhaupt nicht klar. Und bedauerlicherweise hat der PP dort gewonnen, wo es am schlimmsten aussieht. Auch in den Orten, in denen es 2022 die schlimmsten Waldbrände in ganz Spanien gab, haben die Menschen mehrheitlich für PP und Vox gestimmt. Es ist ein unerklärliches Wahlverhalten, weil sie diejenigen wählen, die ihnen die Leistungen kürzen. Für den Bildungsbereich ist der PP zuständig. Die Partei unterscheidet sich immer noch von dem, was Vox anstrebt, die generell in diesen Bereich eingreifen wollen.

Vox will die Sexualaufklärung an den Schulen unterbinden oder zumindest reglementieren. Diese Diskussion gibt es auch innerhalb der Linken. Es gibt Linke, die finden, es sei kontraproduktiv, Themen wie Transsexualität zu behandeln, wenn die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet ist. Teilen Sie diese Meinung?

Nein, das tue ich nicht. Diese Themen sind wichtig. Es handelt sich um zivile Rechte, die erkämpft werden müssen. Man muss das auf eine sehr ruhige Art und Weise angehen. Vielleicht ist das in den letzten drei Jahren in Spanien nicht immer der Fall gewesen. Wenn man der Gesellschaft die feministischen Anliegen gut erklärt, werden sie auch akzeptiert. Wir haben in den vergangenen drei Jahren viele Fortschritte gemacht, aber es gab nicht genug Aufklärung. Das hat Vox ausgenutzt, die Reaktion schlägt wie ein Bumerang zurück. Podemos hat das richtige Ziel verfolgt, allerdings ohne notwendige Aufklärung zu betreiben. Diese Themen muss die Linke unbedingt angehen, aber auf ruhige, nüchterne Weise und so, dass die Menschen es verstehen, denn sonst kommt es zu Reaktionen, die von der Rechten ausgenutzt werden wird.

Spielt die Frage des Krieges für Sie als Lokalpolitiker eine Rolle?

Dafür gibt es die Verantwortlichen der IU auf nationaler Ebene, die Ihnen dazu besser Auskunft erteilen können. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass der Krieg den Arbeitern in ganz Europa, aber auch hier in Zamora viel Leid zufügt, da es zu einer brutalen Preissteigerung gekommen ist. Dieser Krieg muss gestoppt werden, und je mehr wir die Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen, desto länger wird er dauern.

Halten Sie die Idee, öffentliche Supermärkte zu eröffnen, für sinnvoll?

Die Idee kann gut sein, aber ich kann mir schwer vorstellen, wie sie in unsere soziale Struktur passen würde. Es gibt schöne Vorschläge, die in der Theorie gut klingen, aber diejenigen, die in der Verwaltung arbeiten, müssen prüfen, ob es möglich ist. Das müsste auf nationaler Ebene organisiert werden. Die Rathäuser haben nicht die Kapazitäten dafür.

Möchten Sie in die nationale Politik wechseln?

Nein, absolut nicht. Ich bin bereits 65 Jahre alt und schon seit acht Jahren Bürgermeister. Ich werde voraussichtlich noch vier Jahre im Amt bleiben, dann endet mein politisches Leben. Außerdem habe ich eine eigene Partei und befürworte keine Wahlkoalitionen, da sie sich nach meiner Auffassung als negativ erwiesen haben. Ich respektiere die Führung der IU auf nationaler Ebene, denn es gibt eine demokratische Mehrheit für ihre Politik. Aber leider verschwindet unsere Partei allmählich in den Wahlkoalitionen, so auch jetzt mit dem neuen Bündnis Sumar.