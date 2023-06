Anno … 25. Woche

1933, 21.–26. Juni: SA-Leute dringen in Berlin-Köpenick in die Wohnungen bekannter KPD- und SPD-Funktionäre sowie Gewerkschafter und anderer Antifaschisten ein und verschleppen innerhalb einer Woche rund 500 von ihnen in SA-Lokale und Gefängnisse, wo sie brutal misshandelt und gefoltert werden. Der als »Köpenicker Blutwoche« bekanntgewordenen Terroraktion fallen mindestens 24 Menschen zum Opfer. Einige der Täter werden nach dem Ende des Faschismus vor Gericht gestellt. Nach zwei kleineren Prozessen kommt es im Sommer 1950 in Ostberlin zur Anklage gegen insgesamt 61 Personen. Das Landgericht Berlin verurteilt 15 von ihnen zum Tode. Am 20. Februar 1951 werden sechs der Verurteilten in Frankfurt (Oder) hingerichtet.

1933, 22. Juni: Ein Erlass von Reichsinnenminister Wilhelm Frick (NSDAP) untersagt der SPD jede politische Betätigung. Die Abgeordnetenmandate werden eingezogen, etwa 3.000 Funktionäre kurzfristig verhaftet. Das Vermögen der Partei wird beschlagnahmt.

1953, 19. Juni: In New York werden die beiden Kommunisten Ethel und Julius Rosenberg trotz großer nationaler und internationaler Proteste (unter anderem von Papst Pius XII., Jean-Paul Sartre und Albert Einstein) wegen angeblicher Atomspionage hingerichtet. Die US-Behörden werfen ihnen vor, über Ethel Rosenbergs Bruder an geheime Informationen über die Entwicklung der Atombombe auf dem Stützpunkt Los Alamos in New Mexiko gekommen und diese an die Sowjetunion weitergegeben zu haben. Die im Juni 1951 Verurteilten bestreiten bis zuletzt die gegen sie erhobenen Vorwürfe.

1958, 20. Juni: Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß stellt auf dem Fliegerhorst Nörvenich in der Eifel den ersten Kampfverband der Bundesluftwaffe, das Jagdbombergeschwader 31, in Dienst. Es besteht aus zwei Staffeln mit je 25 Maschinen, die ein Geschenk der USA sind.

1968, 18. Juni: Nachdem die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen bereits 1952 den übermäßigen und regelmäßigen Genuss von Alkohol als Krankheit definiert hat, bestimmt das Bundessozialgericht, dass die Kranken- und Rentenkassen die Therapiekosten von Alkoholikern übernehmen müssen. Als »Alkolholismus chronicus« ist die Suchtkrankheit bereits seit 1849 bekannt.