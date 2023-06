Illusion der Gleichheit

dpa-Bildfunk/dpa Kaum einer konnte sich die Waren leisten, die nach der Währungsreform auf einmal in den Schaufenstern der Geschäfte standen (Westberlin, 21.6.1948)

Angriffs- und Eroberungskriege sind Wetten. Wer sie führt, spekuliert darauf, zu gewinnen. Der Einsatz sind die Kriegskosten: Geld, das man beim Kriegsausbruch nicht im nötigen Umfang hat. Also muss der Staat Schulden machen: Anleihen. Bei längerer Dauer des Gemetzels sinkt die Kreditwürdigkeit, es finden sich nicht genug Gläubiger. Also muss Geld gedruckt werden, dem nicht genug Waren gegenüberstehen. Die Folge: Inflation.

In dieser Lage befand sich das, was vom Deutschen Reich nach dem 8. Mai 1945 noch übrig war. Die vier Hauptsiegermächte, die die Verwaltung seiner Trümmer übernommen hatten, waren sich darüber einig, dass ein Währungsschnitt unvermeidlich war.

Ihr Problem (und das der Deutschen): Spätestens ab 1947 stritten sie darüber, für welches Staatsgebiet die Währung gelten sollte – gespaltenes Land, gespaltene Währung. Das hatte sich bereits 1946 abgezeichnet, aber mit der Truman-Doktrin vom 12. März 1947 und dem Marshallplan vom 5. Juni 1947 lag es offen zutage.

Ein erstes Signal für eine westdeutsche Teilstaatlösung war schon eine Rede gewesen, die der Außenminister der Vereinigten Staaten, James F. ­Byrnes, am 6. September 1946 vor deutschen Repräsentanten der US-amerikanischen Besatzungszone in Stuttgart hielt. Hier regte er die Schaffung zentraler Instanzen im Westen an, denen nach Wunsch auch die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) beitreten könne. Am 1. Januar 1947 wurde das bereits im Dezember 1946 zwischen den beiden angelsächsischen Mächten vereinbarte »Vereinigte Wirtschaftsgebiet« (Bi­zone) aus der britischen und der US-amerikanischen Zone gebildet. (Zur »Trizone« wurde sie durch den späteren Beitritt des französisch besetzten Gebietes, allerdings ohne das Saarland.)

Separatstaat

Die leitenden Gremien der Bizone wurden Mitte 1947 und Anfang 1948 so umgestaltet, dass sie im Rückblick als Vorformen heutiger zentraler Staatsorgane der Bundesrepublik gelten können: 1948 gab es schließlich u. a. einen Wirtschaftsrat (als parlamentarische Körperschaft dem späteren Bundestag vergleichbar), einen Länderrat (der dem künftigen Bundesrat entsprach) und einen Verwaltungsrat (mit »Direktoren« an der Spitze), dessen Funktionen mit Einschränkungen denen einer Exekutive ähnelten. Neben den Landesregierungen, die in allen Besatzungszonen, auch der sowjetischen, bestanden, war nun für den Westen der institutionelle Rahmen für eine gesonderte Staatsgründung geschaffen. Und dieser zu gründende Staat sollte eine eigene Währung bekommen.

Für das alte Geld, die Reichsmark, gab es ohnehin nicht viel zu kaufen. Seit 1939 konnten Güter des täglichen Bedarfs nur auf Vorlage von Lebensmittelkarten und Bezugsscheinen zu Festpreisen erstanden werden. Daran war wenig zu verdienen, Begehrtes erhielt man in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf dem Schwarzmarkt: Ware gegen Ware oder gegen US-Zigaretten, die teilweise die Aufgabe des Geldes als des allgemeinen Äquivalents übernahmen. Als Währungseinheit galt umgangssprachlich »der Ami«: ein Glimmstengel z. B. der Marke »Camel« oder »Lucky Strike«. Nachdem sich gerüchteweise abzeichnet hatte, dass irgendwann ein Geldschnitt erfolgen würde, wurden Waren gehortet. Statt sie für wertlose Reichsmark praktisch zu verschleudern, wurden sie zurückgehalten, um unmittelbar nach einem »Tag X« gegen hartes Bares auf den Markt geworfen zu werden.

Federführend bei der Währungsreform war die US-Besatzungsmacht. Seit September 1947 wurden die Scheine in den Vereinigten Staaten gedruckt und von Februar bis April 1948 nach Frankfurt am Main gebracht, um von dort aus bei Bedarf weiterverteilt zu werden. Zuständiger Direktor im Wirtschaftsrat war seit März 1948 Ludwig Erhard. Er hatte vorher dort eine »Sonderstelle Geld und Kredit« geleitetet. Deutsche Fachleute arbeiteten im Frühjahr 1948 Einzelheiten der künftigen Währungsreform aus. Diese wurde am 18. Juni über den Rundfunk bekanntgegeben und trat am 20. Juni (einem Sonntag) in Kraft. Erhard selbst war erst fünf Tage vorher von den Westalliierten über den Termin informiert worden.

Als die Läden am 21. Juni öffneten, war die alte Reichsmark ungültig. Neues Zahlungsmittel wurde die Deutsche Mark (D-Mark). Vorhandenes Bargeld war abzuliefern und wurde ebenso wie die Sparkonten im Verhältnis 100:6,5 eingetauscht. Für andere Guthaben, Schuldverschreibungen und weitere Verbindlichkeiten galt ein Kurs 10:1. Es wurde ein sogenannter Kopfbetrag von 40 D-Mark ausgezahlt.

Eigentümer verschont

Nicht abgewertet wurden Aktien, Immobilien, Produktionsanlagen und gehortete Waren. Somit sind einerseits Sparerinnen und Sparer zu über 90 Prozent enteignet, Eigentümer von Sachwerten aber verschont worden. Der Umschichtung von Vermögen stand bei den Einkommen am Ausgabetag des Kopfgeldes die Illusion der Gleichheit gegenüber: Niemand bekam mehr als 40 D-Mark.

Diese Erfahrungen hatten bis in die Gegenwart reichende mentalitätsgeschichtliche und praktische Folgen. Zweimal innerhalb einer Generation – am Ende der Hyperinflation von 1923 und mit der Währungsreform von 1948 – waren Ersparnisse vernichtet worden. Seitdem, insbesondere seit sich in der Bundesrepublik ab 1955 Vollbeschäftigung anbahnte, wurde die Angst vor Inflation größer als vor Arbeitslosigkeit. Der Aufschwung galt als Ergebnis harter Arbeit und konsequenten Sparens, wobei angeblich alle einmal mit 40 D- Mark angefangen hatten und Ungleichheit, die danach wieder einsetzte, nur der unterschiedlichen Tüchtigkeit von Wirtschaftsbürgern zu verdanken war. Als Anfang der 1970er Jahre Stagflation – Nachlassen des Wachstums bei hoher Inflation – eintrat, die Deutsche Bundesbank die Geldmenge einschränkte und im neoliberalen Monetarismus weltweit Stabilität der Währung für wichtiger erklärt wurde als Vollbeschäftigung, nahm eine durch die Erfahrungen von 1923 und 1948 geprägte Öffentlichkeit dies widerstandslos hin.

Ohne Absprache mit den Alliierten hob Ludwig Erhard 1948 die Preisbindung auf, der Lohnstopp blieb. Es bedurfte eines Generalstreiks am 12. November 1948, dass auch dieser fiel. Bis dahin wurden aufgrund dieser Ungleichbehandlung Extraprofite gemacht.

Auch die Sowjetunion hielt eine Beseitigung des Geldüberhangs durch Währungsschnitt für unerlässlich, traf aber keine konkreten Vorbereitungen. Aufgrund ihrer sicherheits- und reparationspolitischen Interessen wollte sie einen separaten Weststaat verhindern und strebte deshalb eine gesamtdeutsche Lösung an. Die einseitige Währungsreform erwischte sie kalt. Sie reagierte am 24. Juni 1948 mit der Blockade Berlins, die sie am 12. Mai 1949, da wirkungslos, wieder aufgab. Im Kalten Krieg an der Währungsfront war eine erste Entscheidung mit einem Sieg des Kapitalismus und einer Niederlage des sozialistischen Lagers gefallen.