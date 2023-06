»Eisenbahner im Widerstand. Vergessene Gegner des Naziregimes«. Film. Der Journalist und Regisseur Hermann Abmayr hat den widerständigen Eisenbahnern ein Denkmal gesetzt. Mit einer Einführung von Peter Lind und Gerd Wiegel. Nach dem Film wird mit dem Regisseur diskutiert. Sonnabend, 17.6., 15.30 Uhr. Ort: Xenon-Kino, Kolonnenstr. 5–6, Berlin. Veranstalter: VVN/VdA und DGB Tempelhof-Schöneberg, EVG

»Documenta fifteen. Was war 2022 in Kassel los?« Vortrag über den vermeintlichen Antisemitismusskandal. Vortrag über die Vorgeschichte, die Hintergründe und den Ablauf der Ereignisse, die aus der bedeutendsten deutschen Kunstmesse ein präzedenzloses Antisemitismusspektakel machten. Referent ist der in Kassel lebende Journalist Ahmad Tubeil aus Gaza, der die Ereignisse aus nächster Nähe verfolgte. Sonntag, 18.6., 15 Uhr. Ort: Migrapolis-Haus, Brüdergasse 16–18, Bonn. Veranstalter: Institut für Palästinakunde Bonn

»Brasilien zwischen Hoffnung und Illusion? Wohin geht es mit Lula?« Vortrag. Antônio Andrioli, Mitglied der Arbeiterpartei (PT) und Mitbegründer der Universität UFFS in Südbrasilien, analysiert die aktuelle Situation Brasiliens angesichts der ersten sechs Monate der Regierung Lula. Konnte der Bolsonarismus besiegt werden? Was sind die ersten sozialen Errungenschaften? Vor welchen Herausforderungen steht die neue Regierung? Kann die neue Außenpolitik auf andere Länder Lateinamerikas wirken? Spielt Brasilien eine Rolle um den Frieden in der Ukraine? Freitag, 23.6., 19.30 Uhr. Ort und Veranstalter: AGDAZ, Gropiusring 43a, Hamburg