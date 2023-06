Alter Bekannter

Dem früheren TV-Star Bill Cosby droht ein weiteres Verfahren wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe. Neun Frauen haben im US-Staat Nevada Klage gegen den 85jährigen eingereicht. Darin werfen sie Cosby vor, er habe sie betäubt oder mit Alkohol willenlos gemacht und sie dann vergewaltigt, berichtete der Sender CNN am Donnerstag. Diese Vorfälle sollen sich ab Ende der 70er bis Anfang der 90er Jahre zugetragen haben. Erst kürzlich war in Nevada ein Gesetz in Kraft getreten, das Verjährungsfristen für Fälle von sexueller Gewalt abschaffte. Auch andere Staaten, darunter New York und Kalifornien, haben derartige Gesetzesänderungen vorgenommen. Cosby weise diese Vorwürfe »vehement« zurück, teilte sein Sprecher Andrew Wyatt am Donnerstag der dpa mit. (dpa/jW)