Die Linke Hessen unterstützt Proteste gegen Air Defender

Paul Zinken/dpa Protest der Linkspartei gegen NATO-Luftkriegsübung (Pfalzheim/Brandenburg, 11.6.2023)

Die Partei Die Linke Hessen rief am Freitag zu Protesten gegen das NATO-Luftmanöver »Air Defender 2023« auf:

Vom 12. bis zum 23. Juni 2023 findet über Deutschland das NATO–Luftwaffenmanöver »Air Defender 2023« statt. Mit bis zu 10.000 Soldaten aus 25 Nationen und 250 Militärflugzeugen ist es das größte Luftwaffenmanöver seit Bestehen der NATO. Zu der morgen in Wiesbaden stattfindenden Demonstration anlässlich das »Air Defender«-Manövers erklärt Jan Schalauske, Vorsitzender und friedenspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag:

»Nicht Aufrüstung, Machtdemonstrationen und Drohgebärden bringen Frieden, sondern der Einsatz für Diplomatie, Deeskalation, Abrüstung und internationale Verträge. Das NATO-Manöver birgt die Gefahr einer weiteren Eskalation in einer Zeit, in der mitten in Europa ein schrecklicher Krieg tobt. Der völkerrechtswidrige Krieg Russlands um die Ukraine ist zu verurteilen. Er darf Europa und die Welt aber nicht in eine immer gefährlichere Eskalationsspirale treiben.«

Das Manöver sei teuer, könnte die zivile Luftfahrt beeinträchtigen und führe durch den enormen CO2-Ausstoß zu einer Riesenbelastung für die Umwelt, so Schalauske.

»Die Linke ruft daher auf, sich morgen an der Mahnwache für Diplomatie und gegen militärische Eskalation an der U. S. Air Base in Wiesbaden, die für das Manöver eine zentrale Rolle spielt, zu beteiligen. Gerade jetzt braucht es eine starke Bewegung für Frieden und Abrüstung.«

Die Demonstration »Mahnwache für Diplomatie statt militärischer Eskalation mit Defender-Kriegsmanövern« findet am Samstag, den 17. Juni ab 11 Uhr am Rheinufer in Mainz-Kastel statt. Die Abschlusskundgebung wird gegen 12 Uhr am Paulusplatz – gegenüber der U. S. Air Base – stattfinden. (…)

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen kritisierte am Freitag die beobachtende Teilnahme von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Luftkriegsmanöver »Air Defender 2023«:

»Bundeskanzler Olaf Scholz sollte sich besser gemeinsam mit den Staatschefs afrikanischer Staaten in Kiew und Moskau um eine Waffenruhe und Frieden bemühen, statt auf dem Fliegerhorst Jagel die Kriegsübung ›Air Defender 2023‹ abzunehmen, mit der die US-geführte NATO eine militärische Drohkulisse aufbaut und den Luftkrieg gegen Russland probt«, erklärt Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Internationale Politik. Dagdelen weiter:

»Es ist zu begrüßen, dass Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa gemeinsam mit den Präsidenten Senegals, Sambias und der Komoren sowie Vertretern der Republik Kongo, Ugandas und Ägyptens zu einer Friedensmission in die Ukraine und nach Russland reist. Die Bundesregierung sollte diese Verhandlungsinitiative wie auch die diplomatischen Vorstöße Chinas, Indonesiens, Brasiliens und des Vatikans dringend aktiv unterstützen, statt mit der Kriegsübung ›Air Defender 2023‹ international verheerende Signale zu senden und mit der Lieferung immer neuer und immer schwererer Waffen den Abnutzungskrieg in der Ukraine sinnlos zu verlängern. Die Linke ruft zur Teilnahme an den Protesten der Friedensbewegung gegen das Kriegsmanöver ›Air Defender 2023‹ auf, wie an diesem Samstag in Brandenburg an der Havel und am 24. Juni vor der U. S. Air Base in Ramstein in Rheinland-Pfalz.«