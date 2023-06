Tribunal gegen den IS

Carol Guzy/ZUMA Press/imago IS-Mitglieder in einem Gefängnis der Autonomieverwaltung im ostsyrischen Hasaka (18.11.2019)

Während der Schlacht um die nordsyrische Stadt Rakka im Herbst 2017 geriet Cem K. in Gefangenschaft kurdischer Kämpfer. Der 1986 geborene Hamburger aus einer türkisch-alevitischen Familie, der Mediendesign studiert hatte, schloss sich nach Kontakten zur salafistischen Szene im Jahr 2014 der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) in Syrien an. Während seine deutsche Frau Nadja R. mit den gemeinsamen Kindern im Oktober vergangenen Jahres von der Bundesregierung aus einem ostsyrischen Internierungslager geholt und von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt wurde, sitzt der türkische Staatsbürger K. weiterhin in einem Gefängnis der Autonomen Verwaltung von Nord- und Ostsyrien (AANES). Der letzte Briefkontakt zu seinen Eltern in Hamburg liegt schon mehrere Jahre zurück. Doch einem Reporter der Welt gelang es im Jahr 2020, mit K. im Gefängnis zu sprechen. Eine Jesidin habe in dem Hamburger ihren Peiniger erkannt, der sie als Zwölfjährige versklavt und vergewaltigt habe. Ein Prozess gegen den früheren IS-Kämpfer, der vorgab, die junge Frau nicht zu kennen, fand bislang nicht statt.

Es handelt sich um keinen Einzelfall. Rund 4.000 ausländische sowie 7.000 syrische IS-Kämpfer befinden sich zum großen Teil bereits seit fünf Jahren in Gefängnissen der Autonomieverwaltung, dazu kommen rund 50.000 Frauen und Kinder von IS-Mitgliedern in Lagern. Eine so lange Haft ohne Prozess widerspräche internationalen Rechtsstandards, erklärte der außenpolitische Sprecher der AANES, Badran Jia Kurd, am Donnerstag abend auf einer Onlinepressekonferenz. Vergeblich hatte die Autonomieverwaltung die Herkunftsstaaten der ausländischen Kämpfer aufgefordert, diese bei sich vor Gericht zu stellen. Auch habe es keinerlei positive Reaktion auf den Vorschlag eines internationalen Tribunals gegen den IS gegeben. Daher habe die AANES beschlossen, die gefangenen IS-Kämpfer nun vor örtliche Gerichte zu stellen, erklärte Kurd, der dabei weiterhin auf ausländische Unterstützung hofft. Schließlich handele es sich dabei um die Fortsetzung des von der US-geführten »Anti-IS-Koalition« unterstützten militärischen Kampfes gegen die Dschihadisten.

Zwar sollten primär die männlichen Kämpfer vor Gericht kommen, doch auch Frauen würden verurteilt, soweit sich ihre Beteiligung an Verbrechen nachweisen ließe. Zahlreiche Opfer des IS, darunter ehemals versklavte Jesidinnen, hätten sich bereits als Zeugen gemeldet. Grundlage sei das Strafrecht der AANES. »Niemand wird dazu verurteilt werden, aufgehängt zu werden«, versicherte der Außenamtssprecher. Die Todesstrafe wurde in der Autonomieregion abgeschafft – anders als im restlichen Syrien oder im Irak. Die syrische Regierung sei an den geplanten Prozessen nicht beteiligt. »Es gibt keine Abmachung zwischen uns, weder politisch noch im Kampf gegen den Terror«, so Kurd. Aus Sicherheitsgründen könne weder der Zeitpunkt noch der Ort der wohl lange andauernden Prozesse jetzt schon genannt werden. »Es handelt sich um gefährliche Terroristen, die weiterhin eine Gefahr für die Region und die ganze Weltgemeinschaft darstellen«, betonte der Sprecher, der auf Versuche der Türkei sowie von IS-Schläferzellen verwies, die Gefangenen gewaltsam zu befreien.

Die türkische Armee intensivierte unterdessen in dieser Woche ihre Drohnen- und Artillerieangriffe auf Nordsyrien. Die Behauptung des Verteidigungsministeriums in Ankara vom Donnerstag, dabei rund 60 Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) »erfolgreich neutralisiert« zu haben, wies der multiethnische Kampfverband als Falschnachricht zurück. Allerdings sprach die Generalkommandantur der SDK am Donnerstag abend von einer »alarmierenden Eskalation der brutalen Aggression des türkischen Besatzerstaates in besiedelten Gebieten«. Dabei seien seit Wochenbeginn 16 Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Bei der Mehrzahl der Opfer handelt es sich demnach um Soldaten der syrischen Armee. Aber auch ein russischer Soldat, sechs Kämpfer des an die SDK angeschlossenen Militärrats der Stadt Manbidsch sowie drei Zivilisten ­kamen ums Leben.