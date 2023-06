Skandal ohne Ende

JALAL MORCHIDI/EPA-EFE/picture alliance Marokkanische Demonstranten fordern Freiheit für Omar Radi. Der inhaftierte Journalist war eines der ersten Opfer der »Pegasus«-Software (Casablanca, 19.7.2021)

Der Skandal um das Spionageprogramm »Pegasus« scheint aufgearbeitet. Am Donnerstag beschloss das EU-Parlament in Strasbourg eine Resolution, in der der »illegale Einsatz von Spähsoftware« als »Gefahr für die Demokratie« gebrandmarkt und gefordert wird, »die missbräuchliche Verwendung derartiger Software mit glaubwürdigen Untersuchungen, Gesetzesänderungen und der besseren Durchsetzung bestehender Vorschriften zu bekämpfen«, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zuvor hatte in der vergangenen Woche ein zu der Affäre eingesetzter Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments nach einem Jahr Arbeit seinen Abschlussbericht vorgelegt. Der bestätigt eine »missbräuchliche Nutzung« von »Pegasus« durch die EU-Mitglieder Ungarn, Polen, Griechenland, Zypern und Spanien. Auch habe er »deutliche Hinweise darauf« geliefert, dass »Marokko und Ruanda hochrangige Unionsbürger ausgespäht haben, darunter auch Staatschefs«, wie es in dem Kommuniqué heißt.

Tatsächlich ist die Angelegenheit längst nicht erledigt. Ebenfalls am Donnerstag berichtete der belgische Rundfunk RTBF, dass »Polizisten und Richter« des Landes von den Behörden darüber informiert worden seien, »dass ihre Telefone Spuren von Spyware aufwiesen«. Da einige der Überwachten in einer weiteren Affäre ermittelten, nämlich dem im Dezember aufgeflogenen EU-Skandal um Koffer voller Geld für Mitglieder des EU-Parlaments, falle der Verdacht erneut auf Rabat. Er lautet: Nachdem Marokko auch befreundete Politiker wie Spaniens sozialdemokratischen Premierminister Pedro Sánchez beschattet hatte, setzte es nicht nur im EU-Parlament alle verfügbaren Hebel in Bewegung, um Einfluss auf den zu der Affäre einberufenen Ermittlungsausschuss zu nehmen. Es setzte seine Lauschangriffe mehr noch mit einer neuen, ebenfalls von einer israelischen Firma gelieferten Software fort – und nahm selbst die belgischen Ermittler ins Visier.

Am Donnerstag gab es eine weitere bizarre Wendung. Wie das Portal ­afrik.com schrieb, wurde Geoffroy Roux de Bézieux, der Chef des französischen Unternehmerverbands Medef, der Ende Juni zu einem Spitzentreffen nach Marokko reisen wollte, dort zur »unerwünschten Person« erklärt. Zur Begründung werde auf die gegenwärtige »diplomatische Eskalation« zwischen Rabat und Paris hingewiesen. Hintergrund sei, dass Marokko Anfang des Jahres vom EU-Parlament wegen Angriffen auf die Pressefreiheit gerügt wurde, und zwar mit den Stimmen der Renaissance-Fraktion von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, während Sánchez’ PSOE die entsprechende Resolution ablehnte. Auch soll Macron Marokkos König Mohammed VI. am Telefon wegen »Pegasus« zur Rede gestellt haben, weswegen der marokkanische Schriftsteller Tahar Ben Jelloun Frankreichs Staatsoberhaupt Anfang Juni im israelischen Sender I24 News vorwarf, den Monarchen beleidigt zu haben. Der sieht sich unschuldig. Dafür könnte er sich sogar auf Amnesty International berufen: Die Menschenrechtsorganisation hatte 2021 festgestellt, dass auch Mohammed VI. per »Pegasus« überwacht worden war.