Der Benko-Trick

Emmanuele Contini/imago »Das ist alles andere als ein vertrauensbildendes Vorgehen«: Baustelle des »Mynd«-Turmes am Alexanderplatz

Er war einmal der große Einkäufer, aber neuerdings verkauft er, was das Zeug hält. Der Tiroler Immobilienspekulant René Benko mit seiner Signa Holding trennt sich praktisch im Wochentakt von stattlichen Teilen seines milliardenschweren Portfolios. Der neueste Coup: Obwohl noch gar nicht errichtet, wird das künftige Bürohochhaus »Mynd« am Berliner Alexanderplatz mitsamt des traditionsreichen Galeria-Kaufhauses voraussichtlich in den Besitz einer Commerzbank-Tochter übergehen. Über den Deal, den das Bundeskartellamt erst noch genehmigen muss, hatte Signa zu Wochenbeginn informiert. In Branchenkreisen bereiten dieser und andere Benko-Transaktionen Sorgen. Geht der Reibach auf dem Immobilienmarkt zu Ende?

Ortswechsel: Wie am Freitag die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) schrieb, kochen dieser Tage in Österreich die Emotionen hoch. Vor zwei Wochen hatte die Signa-Gruppe die Liegenschaften und das operative Geschäft der Möbelkette Kika/Leiner zum Preis von schätzungsweise 500 Millionen Euro veräußert. Nur wenige Tage später meldete die Kette Insolvenz an, wodurch absehbar jeder zweite der zuletzt 3.900 Beschäftigten seinen Job verlieren könnte. Es ist die laut Presseberichten größte Pleite der vergangenen zehn Jahre in Österreich, und die Frage steht im Raum: Wieso erwirbt jemand ein Unternehmen, dessen Schieflage davor schon kein Geheimnis war, um nur Tage später den Bankrott zu verkünden? Signa dagegen sei »fein raus«, befand das Onlinemagazin kontrast.at. Während der österreichische Staat als Gläubiger und verantwortlich für den Insolvenzentgeldfonds einen Schaden von rund 100 Millionen Euro erleide, »kann René Benko sein Milliardenvermögen weiter ausbauen«.

Für Missmut sorgt auch das Treiben seiner Holding in Berlin. Erklärtermaßen will Signa das Hochhausprojekt am Alexanderplatz sowie den laufenden Galeria-Umbau als Projektentwicklungspartner weiter »federführend begleiten«, und bis zum Jahr 2025 soll das Gesamtensemble fertig sein. Allerdings könnte die Commerzbank neue Bedingungen diktieren, insbesondere mit Blick auf das Warenhaus, für dessen »Rettung« sowie die weiterer Karstadt-Standorte die Landesregierung Benko schon erhebliche geldwerte Zugeständnisse gemacht hatte. Auf Grundlage des vor drei Jahren zwischen Senat und Signa vereinbarten »Letter of Intent« zieht die Gruppe zum Beispiel zwei Hochhäuser am Breitscheidplatz hoch. Im Gegenzug versprach die Holding, 45 Millionen Euro in Karstadt zu investieren. Und was passiert? Die Häuser in Charlottenburg und im Wedding werden zum 31. Januar 2024 dichtgemacht, wobei letzteres zu einem Komplex mit Eigentumswohnungen, Büros und kleinerem Kaufhaus umgebaut wird.

Die Berliner Woche zitierte am Freitag den Baustadtrat des Bezirks Berlin-Mitte, Ephraim Gothe (SPD): »Das ist alles andere als ein vertrauensbildendes Vorgehen. Das Misstrauen gegen das Geschäftsgebaren von Herrn Benko hat sich erneut bestätigt.« Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass sein Karstadt-»Engagement« von Beginn an nur ein Hebel war, sich lukrative Grundstücke einzuverleiben. »Dieser Deal am Alexanderplatz bestätigt nun meine größte Sorge: Durch mehr Baumasse soll der Wert der Immobilien gesteigert und diese dann meistbietend an den nächsten Investor verkauft werden«, sagte der SPD-Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, Mathias Schulz. Mit Blick auf weitere Bauvorhaben am Hermannplatz in Neukölln und der City West verwies er auf den Parlamentsvorbehalt. »Es ist jetzt die Aufgabe von uns als Politik, diesem ausschließlich auf Profitmaximierung zielenden Treiben (…) Grenzen zu setzen.«

Derweil sollen sich unter Investoren Zweifel an der Substanz des Benko-Geschäftsmodells mehren. Kürzlich erst hatte Signa laut NZZ auch eine Liegenschaft an Wiens vornehmster Einkaufsstraße und einen Anteil von 49,9 Prozent am Luxuskaufhaus Kadewe in Berlin abgestoßen. Die zentralen Aktivitäten seines Imperiums – Warenhäuser und Gewerbeimmobilien – »stehen zur Zeit unter Druck wie nie«, konstatierte schon im Frühjahr Wallstreet online. Hintergrund sind die rückläufigen Absatzzahlen, selbst im Segment der Premiumkaufhäuser, sowie die gestiegenen Kreditzinsen. Focus unkte am Dienstag: »Gelingt Benko der Strategiewechsel nicht, könnte Signa zum Auslöser einer Gewerbeimmobilienkrise werden, die zahlreiche Banken in Europa in Mitleidenschaft ziehen würde.«