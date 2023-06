Opfer zu Tätern gemacht

Stelios Misinas/REUTERS Die Verzweiflung der Flüchtenden interessiert im EU-Apparat niemanden: Ein Überlebender am Donnerstag in Kalamata

Für die UNO ist zumindest rhetorisch klar, dass es so nicht weitergehen kann: »Das derzeitige Konzept für das Mittelmeer funktioniert nicht«, teilte der Direktor der Abteilung für Notfälle der UN-Organisation für Migration (IOM), Federico Soda, am Freitag mit. Gemeinsam mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk wurde daran erinnert, dass die Rettung von Menschen in Seenot internationale Pflicht ist, unabhängig von den Umständen oder Absichten der Personen an Bord. Sie begrüßten die in Griechenland eingeleitete Untersuchung zum jüngsten verheerenden Unfall auf dem Mittelmeer. Zwischen 300 und 750 Menschen hätten sich an Bord des damit völlig überfüllten Fischkutters befunden, erklärten die UN-Organisationen.

Gerettet wurden nur 104 von ihnen, 78 Leichen konnten geborgen werden. Der Spiegel berichtete unter Berufung auf einen internen Bericht der deutschen Botschaft in Griechenland, dass mindestens 100 Kinder im Laderaum des Schiffes eingeschlossen gewesen sein könnten. Vorwürfe an die Küstenwache gibt es von offizieller Seite nicht, sie habe mehrfach Hilfe angeboten. Diese sei jedoch abgelehnt worden, da die Asylsuchenden Italien hätten erreichen wollen.

Die Aussage des EU-Abgeordneten Kriton Arsenis weist in eine andere Richtung. Er gab an, das Boot sei während eines sogenannten Pushbacks gekentert. »Die Menschen haben uns erzählt, dass das Boot plötzlich kenterte, während es von der Küstenwache gezogen wurde.« Statt den schon zuvor mehrfach dokumentierten asylrechtlichen Verbrechen der Küstenwache nachzugehen, nahmen die griechischen Behörden neun der Überlebenden fest. Den Ägyptern wird »fahrlässige Tötung, Menschenhandel und die Bildung einer kriminellen Vereinigung« vorgeworfen.