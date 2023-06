Teufel im Detail

Berlin. Die Spiele der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft der Frauen (20. Juli – 20. August) werden bei ARD und ZDF live zu sehen sein. Nach zähem Ringen und mit Hilfe aus der Schweiz übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender nun doch die Partien aus Australien und Neuseeland. Geeinigt wurde sich darauf am Mittwoch. Vertragspartner des Fußballweltverbandes FIFA sind nun nicht ARD und ZDF selbst, sondern die in Genf ansässige European Broadcasting Union (EBU), die auch die FIFA-Rechte an öffentlich-rechtliche Sender anderer europäischer Länder vergibt. (dpa/jW)