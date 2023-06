jW

Mit den Relegationsspielen in den vergangenen Wochen ist die Fußballsaison nun endgültig beendet. Was aber bleibt von der abgelaufenen hinsichtlich der Fans hängen? Noch nach einigen Relegationsspielen war zuletzt das Geschrei wegen einzelner Randale groß. Natürlich waren es wieder die Unverbesserlichen, die den Fußball kaputt machen und ihn nicht lieben … Wo aber sind die großen Schlagzeilen über Fans, die sich sozial engagieren, wo sich Otto Normalverbraucher wegduckt und nicht zu sehen ist?

So haben in Berlin wieder einmal die Ultras der Harlekins vor wenigen Tagen ihre Aktion »Spendet Becher – rettet Leben« durchgeführt. Jeder, der in diesem Jahr gesammelten 60.000 Euro ging an den Hospizdienst Christophorus e. V. Hertha-Fans fahren im Rahmen der Initiative »1892 hilft« mit dem Suppenbus durch die Hauptstadt und versorgen Obdachlose mit Getränken und warmem Essen. Auch in anderen Städten sind es insbesondere die Ultra­gruppen, die sich ohne großes Aufheben sozial engagieren. Mal wird für eine besondere Therapie eines Kindes gesammelt, mal Geld, Spielzeug bzw. Schulmaterial dem Kinder- und Jugendwerk Arche übergeben.

Leider liest man davon viel zuwenig in den Medien. Nur wenn wieder ein Vermummter eine Pyrofackel hochhält, ist es eine Schlagzeile wert. Wann endlich werden Fans in der Öffentlichkeit wahrgenommen, wie sie sind? Laut, für Verein oder Verband auch mal unbequem, immer aber mit gutem Herz und dem Blick für die Armen und Benachteiligten. Es gibt nicht viele Teile unserer Gesellschaft, denen man das nachsagen kann.

Also, liebe Fans: Bleibt auch in der neuen Saison, wie ihr seid. Dann darf es auch mal in der Kurve leuchten.

»Sport frei!« vom Fananwalt.