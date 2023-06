Im Motivationsloch

Carina Johansen/NTB/imago Keine Lust mehr auf lange Vorbereitung: Magnus Carlsen leidet am Brett (29.5.2023)

Anfang des Monats waren beim Weltklasseschachturnier »Norway Chess« (29.5.–9.6.) alle Augen auf Magnus Carlsen gerichtet. Gespannt wurde der Auftritt des erst kürzlich aufgrund seines Nichtantritts zum Weltmeisterschaftsmatch entthronten Champions und klaren Weltranglistenersten erwartet. Das Stelldichein der Schachelite in Stavanger war ein Heimspiel für den 32jährigen Norweger, der schon immer eine besondere Verpflichtung gespürt hatte, sich vor seinen Landsleuten zu beweisen. Mit Ausnahme des neuen Weltmeisters Ding Liren (China) und des erst Ende April im Tiebreak unterlegenen Jan Nepomnjaschtschi (Russland) war faktisch die gesamte Weltspitze unter den zehn Teilnehmern vertreten. Ding und »Nepo« benötigten nach den nervenzerfetzenden WM-Duellen dringend eine Pause, das hatten ihre enttäuschenden Plätze acht und neun beim Kategorie-21-Turnier der »Grand Chess Tour« in Bukarest lediglich eine Woche nach ihrem Titelkampf gezeigt, das Turnier gewann Fabiano Caruana (USA/Italien).

In Stavanger war zudem besonders interessant zu verfolgen, welche Rollen die hoffnungsvollen Junioren Alireza Firouzja (19 Jahre, Frankreich), Nodirbek Abdusattorov (18, Usbekistan) und Daniel Gukesh (17, Indien) im Konzert der Großen spielen würden.

»Norway Chess« wartet mit einem der ungewöhnlichsten Modi der Topturniere auf. Es werden neun Runden mit klassischer Bedenkzeit (120 Minuten für die ganze Partie plus zehn Sekunden je Zug nach 40 Zügen) gespielt. Der Gewinner einer Partie erhält drei Punkte. Bei einem Remis in der klassischen Begegnung schließt sich hingegen eine »Armageddon«-Partie mit der gleichen Farbverteilung an, für die Weiß zehn Minuten, Schwarz aber nur sieben Minuten Bedenkzeit bekommt, jeweils mit einem Inkrement von einer Sekunde ab dem 41. Zug. Der »Armageddon«-Sieger erhält 1,5 Punkte, der Verlierer einen Punkt. Endet die Partie unentschieden, wird Schwarz aufgrund der geringeren Startbedenkzeit zum Sieger erklärt – ein selbst für Schachexperten kompliziertes System.

Bereits in der ersten Runde deutete sich an, dass Magnus Carlsen wohl nicht in Bestform gekommen war. Fabiano Caruana, Carlsens unglücklich unterlegener WM-Herausforderer 2018, war dagegen in Topverfassung, gewann in nur 35 Zügen gegen das norwegische Schachgenie und setzte sich sofort an die Tabellenspitze.

Mit zerzaustem langen Haar und Vollbart wirkte Carlsen auch äußerlich eher derangiert als fokussiert. »Robinson Crusoe kehrt zurück«, so die launige Reaktion von Großmeister und Kommentator Daniel King ob des ungewohnten Auftritts. Schnell kursierten Spekulationen über Carlsens mangelnde Motivation, nachdem in den sozialen Medien Bilder von durchzockten Pokernächten aufgetaucht waren.

Carlsen gelang es auch in den folgenden acht Runden nicht, eine klassische Partie zu gewinnen. Komplett sieglos war er in einem Turnier zuletzt 2013 geblieben. In den Runden zwei bis acht folgten all seine Matches einem identischen Schema: Nach einem Unentschieden in der Partie mit langer Bedenkzeit gewann Carlsen die »Armageddon«-Begegnung und verdiente sich so immerhin jeweils eineinhalb Punkte. Da allerdings Caruana und Hikaru Nakamura (USA) mehrere klassische Partien gewannen und somit öfter drei Punkte verbuchen konnten, reichte diese Strategie nicht für den Kampf um den Turniersieg.

In der finalen Runde schien Carlsen den Bann endlich brechen zu können. Mit den weißen Steinen erspielte er sich eine für seinen Stil ideale Position gegen Abdusattorov. Mit dem Läuferpaar und Raumvorteil war er im Endspiel am Drücker. Doch der junge Usbeke erwies sich als zäher Verteidiger, und dem Weltbesten entglitt sein Vorteil – Remis. Auch in der »Armageddon«-Begegnung konnte Carlsen im Turmendspiel trotz zweier Mehrbauern den Widerstand Abdusattorovs nicht brechen. Am Ende belegte der Norweger mit 11,5 Punkten lediglich den siebenten Platz. 2022 hatte er das Turnier noch als strahlender Sieger beendet.

Im für den Turniersieg entscheidenden Duell zeigte Hikaru Nakamura mit den weißen Figuren eine starke Leistung gegen Fabiano Caruana. In einer scharfen Variante des Zweispringerspiels übte er von Beginn an Druck aus und konnte seinen Vorteil schließlich zum Gewinn nach 55 Zügen nutzen. Damit überholte er seinen Landsmann und gewann das Turnier mit 16,5 Punkten denkbar knapp mit einem halben Punkt Vorsprung auf Caruana. Der dritte Platz ging an den stark aufspielenden 17jährigen Inder Gukesh, mit dem in Zukunft noch zu rechnen sein wird, während für Firouzja und Abdusattorov nur die Ränge acht und neun blieben.

Nakamura hatte beim Kandidatenturnier 2022 in Madrid die Letztrundenpartie gegen Ding Liren verloren, weshalb nicht er, sondern der Chinese in den WM-Matches gegen Jan Nepom­njaschtschi antrat und schließlich den Titel errang – eine schicksalhafte Fügung. Mit seiner überzeugenden Turnierleistung übertrumpfte der 35jährige Nakamura jedoch nun sowohl Ding Liren als auch »Nepo« und Firouzja in der Weltrangliste und katapultierte sich hinter Carlsen auf Rang zwei.

Magnus Carlsens Demission wird auch in den kommenden Monaten das beherrschende Thema in der Schachwelt sein. Er erklärte sein Abschneiden damit, dass es ihm an Motivation mangele, klassisches Schach zu spielen. Für eine Partie sei mittlerweile ein extrem großer Vorbereitungsaufwand erforderlich, den er nicht mehr betreiben wolle. Die Wahrscheinlichkeit, dass er am Kandidatenturnier 2024 in Toronto teilnehmen werde, bezifferte er auf ein Prozent. In Stavanger könnten die Schachfans somit für längere Zeit seine letzten klassischen Partien gesehen haben.