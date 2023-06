Bewegung in Sachen Ehe für alle

Athit Perawongmetha/REUTERS Bunt und selbstbewusst: Die diesjährige Prideparade in Bangkok am 4. Juni

In gleich drei Ländern Asiens, einem Kontinent mit mehrheitlich in dieser Hinsicht bisher sehr konservativen Regierungen, ist das Ringen um die »Ehe für alle« derzeit eines der großen Themen. Dabei sind die Ansätze und Rahmenbedingen in Thailand, Nepal und Indien unterschiedlich. Während sich im Königreich die designierte neue Regierung ihrerseits klar zur Aufgabe bekannt hat, diesbezüglich aktiv zu werden, ist es in den beiden südasiatischen Ländern die Spitze der Justiz, die mit Entscheidungen entsprechenden Druck auf die Politik für eine Reform ausüben könnte – oder dies sogar schon tut.

Was die gesamtgesellschaftliche Atmosphäre betrifft, so kann Thailand sicher als das mit Abstand liberalste Land des Kontinents gelten, was die Akzeptanz von queeren Menschen und nichtheteronormativen Partnerschaften betrifft. Direkte Anfeindungen oder gar tätliche Übergriffe sind selten, und nicht nur in Bangkok ist es möglich, ohne Angst unterwegs zu sein. Dennoch ist der Grad an Normalität in der quirligen Metropole und in den ländlichen Regionen in den 77 Provinzen durchaus unterschiedlich. Offenes gleichgeschlechtliches Zusammenleben findet in eher konservativen Gegenden nicht unbedingt Akzeptanz, wenngleich der mehrheitlich staatstragende Buddhismus da grundsätzlich offener ist als der in den drei südlichsten Provinzen Pattani, Yala und Narathiwat dominierende Islam.

Auch die Politik ist in Thailand ein ganzes Stück weiter als in anderen Staaten der Region. So wollen die Wahlsieger vom Mai neben anderen Reformvorhaben auch die »Ehe für alle« umsetzen. Eine solche Absichtsbekundung findet sich in der Grundvereinbarung des sogenannten Achterblocks, der sich rund um die darin tonangebenden Partner Move Forward Party (MVP) und Pheu Thai (PT) gebildet hat. Sowohl der designierte Premier Pita Limjaroenrat (MVP) als auch PT-Führerin Paetongtarn Shinawatra bekräftigten dieses Ziel, als sie am 5. Juni in Bangkok zur Prideparade dabei waren – die mit über 50.000 Teilnehmenden diesmal doppelt so viele zählte wie im Vorjahr.

In Nepal wiederum ist es der Oberste Gerichtshof (Supreme Court, SC), der Druck macht. Denn eine Kammer des SC hat vor wenigen Wochen den Auftrag erteilt, endlich ein solches Ehegleichstellungsgesetz zu erarbeiten. Ausgelöst hatte das Urteil ein binationales Paar: Adheep Pokharel wollte für seinen deutschen Partner Tobias Volz, den er 2018 hierzulande geheiratet hatte, einen langfristigen Aufenthaltstitel als Ehemann statt nur eines Touristenvisums erwirken. Mit dem im Juli 2022 gestellten Antrag scheiterte das Paar aber zunächst am Innenministerium, das trotz eines vorangegangenen Urteils in ähnlicher Sache das Ehepartnervisum verweigerte. Am 2. Mai gab der SC nun dem klagenden Ehepaar recht – und nahm die Regierung zugleich in die Pflicht, die Ehe für alle entweder mit einem neuen Gesetz zu regeln oder bestehende Vorschriften anzupassen.

In Indien will der dortige Supreme Court nach der sommerlichen Sitzungspause entscheiden, wie es im nun bevölkerungsreichsten Land in Sachen Ehe für alle weitergehen soll. Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass 2018 Homosexualität mit einem historischen SC-Urteil entkriminalisiert und Diskriminierung verboten wurde. Inzwischen ist die indische LGBTIQ-Bewegung deutlich selbstbewusster geworden. Dafür steht auch der Anstoß, auf dem Umweg der erneuten Anrufung des Obersten Gerichts die widerstrebende Politik zu zwingen, Gesetze zur Gleichstellung nichtheterosexueller Paare zu erlassen. Die hindu-nationalistische Regierung von Premier Narendra Modi, die ein erzkonservatives Familienbild pflegt und zumindest in diesem Punkt auch mit den Religionsführern der Minderheiten von Islam über Sikhismus bis Christentum auf einer Linie liegt, hatte sich bei den Anhörungen im Mai strikt gegen eine Reform ausgesprochen. Mehrere Nachfragen und Zwischenbemerkungen der Richter deuteten aber darauf hin, dass ein weiteres progressives Urteil keineswegs unwahrscheinlich ist.