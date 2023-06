Mit Klasse

Die britische Schauspielerin und Politikerin Glenda Jackson ist tot. Das teilte ihr Agent am Donnerstag mit. Sie wurde 87 Jahre alt. Jackson wurde 1936 in einfachen Verhältnissen in Birkenhead nahe Liverpool geboren. Im Jahr 1964 trat sie der Royal Shakespeare Company bei. Wenige Jahre später war sie auch auf der Leinwand zu sehen. Für ihre Rollen in »Women in Love« und »A ouch of Class« wurde sie 1971 und 1974 jeweils mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Für die Labour-Partei saß sie von 1992 bis 2015 im Unterhaus. (dpa/jW)