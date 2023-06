Kühner Pinsel

Der einflussreiche Comiczeichner John Romita ist tot. Das teilte sein Sohn in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram mit. Sein Vater sei am Montag friedlich im Schlaf gestorben. Romita wurde 93 Jahre alt. Bekannt wurde der Illustrator durch die frühen »Spider-Man«-Comics, bei denen er 1966 die Nachfolge von Zeichner Steve Ditko antrat. 1972 stieg er zum Art Director des Marvel-Verlags auf. Der Verlag bezeichnete Romita als »Säule« des Marvel-Universums. »Millionen lernten Marvel durch seine Kunst kennen, und weitere Millionen lernten Peter Parker (also Spider-Man, jW) durch die unverkennbare, kühne Pinselführung kennen, die Romita auf die Seiten brachte.« (dpa/jW)