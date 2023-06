Unendlicher Spaß

Ben Houdijk Da bekommt man gleich Hunger: Eröffnung des Museumsdepots Boijmans Van Beuningen in Rotterdam (2021)

Auf der After-work-Party seines Architekturbüros löffelte sich Winy Maas gerade eine Portion Grünzeug auf den Teller, als sein Blick an der Salatschüssel hängenblieb: Auf deren Außenseite sieht er sich selbst mit Teller gespiegelt – und dachte prompt an die Arbeit. Genauer: An den Wettbewerbsbeitrag seines Büros MVRDV (die Initialen seiner Büropartner) für den Bau des Kunstdepots für das honorige Museum Boijmans Van Beuningen, das vor 174 Jahren in Rotterdam gegründet wurde. Einer Kritik an der Entwurfsidee beugt der Architekt vor: »Wie kann etwas zu spektakulär sein? Wie sollen wir denn sonst den Änderungen auf der Welt, dem Klimawandel und der Spaltung der Gesellschaft entgegentreten?« Nur: Kann Architektur das überhaupt, wenn im Spiegelbild auf der Fassade des 2021 eröffneten Neubaus diese Probleme gar nicht sichtbar sind?

Ich passiere die schweren Raumschifftüren, die hydraulisch ausgeschwenkt sind und eigentlich nur im Ernstfall Sinn hätten, wenn der Pott wegen des angestiegenen Pegels aufs Meer hinausschippert. Nach Zahlung von 20 Euro (Erwachsene, keine Familienkarte) macht sich erst einmal Enttäuschung breit. Der Ruf als »das erste komplett öffentliche Kunstdepot dieser Welt« ist wohl nur der Euphorie des Eröffnungstrubels vor zwei Jahren zu verdanken. Bestenfalls im Rahmen einer Führung (kostenlos) haben kleine Besuchergruppen die Möglichkeit, in weißen Kitteln durch einige ausgewählte Bereiche des Depots geführt zu werden, in dessen fünf hermetisch abgetrennten Etagen die 150.000 Exponate lagern. Geschützt, klimatisiert und zum allergrößten Teil verpackt.

Nimmt man das Credo von Maas als bare Münze, dann könnte er zumindest vorgehabt haben, der Rotterdamer Bürgergesellschaft so etwas wie die Teilhabe an »ihren« gesammelten kulturellen Erinnerungen zu ermöglichen. In die Mitte des schwer bespielbaren runden Gebäudes hat der Architekt noch eine gläserne Treppenhalle integriert, nein: ein Szenarium über sechs Etagen geschaffen, die über gläserne Verbindungswege kreuz und quer miteinander verbunden sind. Die Halle ist horizontal und vertikal vielfach verspiegelt und will mir die Bodenhaftung nehmen. Piranesi lässt grüßen. Obwohl im Ausstellungsbereich nur sehr wenige Werke statt der in diversen Medien in Aussicht gestellten fünf Prozent der 150.000 Exponate präsentiert sind, fällt die Orientierung schwer. Denn anstelle der gewohnten Abteilungsthemen werden für die Etagen Bezeichnungen angeboten, die sich in erster Linie auf das Depot und nicht auf die zur Schau gestellten Werke beziehen: »Werke op papier« auf der dritten Ebene oder auch »Gecombineerde materialen extra groot« auf Ebene vier.

Aber vielleicht ist es gar kein Defizit, dass die Besucher mit den eher wenigen Exponaten allein gelassen werden? Kodirektor Sjarel Ex meint: »Man wird selbst zum Kurator und erzählt sich seine eigene Geschichte« (Süddeutsche Zeitung). Wenn das zuträfe, dann wäre dies nicht nur »für die Kunstwelt (…) als ein unverhoffter Neuanfang« zu feiern, sondern für die Museumswelt insgesamt.

Aad Hoogendoorn Piranesi lässt grüßen: Zwischen den Stockwerken, auf der Suche nach den eigenen Geschichten

Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass »de Pot« auf die Spaltung der Gesellschaft in elitäre Kunstkenner und unbeschwerte Partygänger reagieren will und »all class« und »unplugged« für jeden dasein möchte.

Auf dem Dach gibt es noch den »denkbar schönsten Blick in die Ferne« (Zeit online). Von hier oben wirkt die Skyline chaotisch, Ausdruck einer geradezu wilden Stadtplanung. Absichten oder gar eine planerische Handschrift sind nicht erkennbar.

Wer aber weiß, dass diese Stadt durch deutsche Bomberangriffe verheert wurde, kann erahnen, mit welch frecher Freude MVRDV diese riesige Salatschüssel mitten in Rotterdam landen ließ. Allein schon deshalb ist den Rotterdamern der unendliche Spaß zu gönnen. Auch in unserem Nachbarland gilt die Faustregel, dass jeder in Kultur investierte Euro das Siebenfache der Investition einspielen wird. Der Besuch von Stadt und Depot sind in der Tat höchst empfehlenswert.