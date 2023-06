Teures Geld, teures Leben

Hendrik Schmidt/dpa »Der Preisdruck bleibt stark«, sagt EZB-Chefin Christine Lagarde

Die Euro-Geldverwalter in Frankfurt am Main hatten sich viel Zeit gelassen, ehe sie vor knapp elf Monaten damit begannen, der hochschnellenden Inflation im Währungsraum mit Leitzinserhöhungen zu begegnen. Zu lange war man bei der Europäischen Zentralbank (EZB) hauptsächlich damit beschäftigt, Staatsfinanzierung zu betreiben und pleitebedrohte Euro-Länder vor der Zahlungsunfähigkeit zu schützen. Aber im Juli begann ein kleiner Sprint – allerdings mehr oder weniger in Trippelschritten: Am Donnerstag verordnete die Notenbank sich und dem Euro-Raum die inzwischen achte Zinserhöhung in Folge. Der EZB-Rat beschloss eine Anhebung der Leitzinsen – und das erneut wie im Mai um vorsichtige 0,25 Prozentpunkte. Scheinbar im Gegensatz dazu hatte die große »Schwester« der EZB – die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) Tags zuvor auf die mehr oder weniger erwartete nächste Erhöhung verzichtet.

Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt damit auf glatte vier Prozent. Einen höheren Stand gab es zuletzt zu Beginn der globalen Finanzkrise Anfang Oktober 2008 mit damals 4,25 Prozent. Die Auswirkung dieser Geldverteuerung auf Teile der Wirtschaft sind zum Teil erheblich – allerdings die einer hohen Inflation ebenfalls.

Immerhin können sich die seit der Krise 2008/2009 angeschlagenen Banken in der EU jetzt ein wenig sanieren. Parken sie Geld bei der EZB, erhalten sie künftig 3,50 Prozent Zinsen, wie die Notenbank mitteilte. Die wollen die meisten Institute offenbar gerne für sich behalten – ihre Privatkunden im Kleinsparer- und Girobereich können von Zinsen auf ihre Einlagen weiterhin nur träumen. Nur Kunden weniger Direktbanken bekommen derzeit einigermaßen passable Angebote offeriert. Von »Wettbewerb« auf dem Bankenmarkt ist in dieser Hinsicht kaum etwas zu spüren.

Oder weniger essen

Problematisch bleibt es für Branchen und Personen, die auf Kredite angewiesen sind. Die verteuern sich weiter, was besonders die Bau- und Immobilienwirtschaft trifft. Dort ist die Nachfrage ohnehin schon eingebrochen. Doch EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. »Der Preisdruck bleibt stark«, verkündete sie in der vergangenen Woche vor dem EU-Parlament. »Unsere künftigen Entscheidungen werden sicherstellen, dass die Leitzinsen auf ein ausreichend restriktives Niveau gebracht werden«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag die Zentralbankchefin.

Für Normalverbraucher erhöhten sich die Lebenshaltungskosten infolge der Geldentwertung im Mai etwas langsamer als zuvor. Im Währungsraum der 20 Euro-Staaten lagen die Verbraucherpreise einer ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat zufolge um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im April waren noch 7,0 Prozent verzeichnet worden. Doch der Schnitt sagt nicht viel über die sozialökonomischen Konsequenzen des Preisauftriebes. Vor allem Lebensmittel verteuerten sich weiter überdurchschnittlich stark. Das zwingt Menschen mit geringeren oder niedrigen Einkünften, auf andere Ausgaben zu verzichten – oder weniger zu essen. Keine gute Wahl, zumal die Strom- und Gasabrechnungen längst noch nicht in allen Haushalten eingetrudelt sind.

Zuletzt wurde das insbesondere in Deutschland auch volkswirtschaftlich relevant: Im vierten Quartal 2022 und im ersten Dreimonatszeitraum 2023 schrumpfte die Wirtschaftsleistung, womit der wirtschaftlich stärkste EU-Staat offiziell in der Rezession steckt. Noch ging es bei der Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts »nur« um wenige Prozentpunkte. Doch der von vielen Ökonomen prognostizierte Trend deutet eher ab- als aufwärts.

Gelegenheit für Extraprofite

In den USA ist man entspannter. Das Land hat – im Gegensatz zur EU – keine Roh- und Brennstoffprobleme. Dort hat man in der Frackingbranche gerade Milliarden gescheffelt, weil »Europa« und insbesondere die BRD dank der Sanktionen gegen Russland großen Bedarf angemeldet hatten. Auch die Rüstungslobby freut sich über die günstige Gelegenheit für Extraprofite. Die Inflationsrate in den USA war zuletzt mit rund vier Prozent relativ niedrig. Allerdings verkündete die Fed am Mittwoch (Ortszeit), dass wohl noch längst nicht das Ende der Zinsschritte erreicht sei. Der aktuelle Verzicht auf weitere Erhöhungen scheint eher eine Art Verschnaufpause für die Finanzindustrie zu sein. Von dieser wohl mächtigsten US-Branche waren zuletzt recht deutlich entsprechende Forderungen gekommen.