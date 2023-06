Staatlicher Mord

Kacper Pempel/REUTERS Es werden immer mehr Namen: Jene Frauen, deren Schwangerschaften ihren Tod bedeuteten (Warschau, 14.6.2023)

In etwa 70 polnischen und westeuropäischen Städten haben in dieser Woche spontane Protestkundgebungen gegen den nächsten vermutlich durch Polens restriktives Abtreibungsrecht verursachten Todesfall einer Schwangeren stattgefunden. Die Gesamtzahl der Teilnehmenden ist schwer zu ermitteln; in Warschau waren es mehrere tausend, in der südwestlich davon gelegenen Kleinstadt Rawa Mazowiecka einige Dutzend, ansonsten lagen die Zahlen dazwischen.

Ein Mann in Warschau trug ein Transparent bei sich: »Das hätte meine Tochter sein können.« Der Gazeta Wyboracza sagte er, er habe es vor zwei Jahren angefertigt, als Izabela S. nach Schwangerschaftskomplikationen an verzögerter und verfehlter ärztlicher Hilfeleistung, den schwer geschädigten Fötus zu entfernen, verstorben war. Er habe nicht damit gerechnet, dass er es noch einmal würde herausholen müssen. Genau dies war jetzt der Fall. Anlass der neuen Protestwelle war der Tod der 33jährigen Dorota Lalik. Ihr war in der 20. Schwangerschaftswoche die Fruchtblase geplatzt, sie kam als Notaufnahme ins Krankenhaus und wurde dort drei Tage praktisch ohne Behandlung und ohne Information über ihren Zustand liegengelassen, bis der Fötus von selbst abgestorben war. Vier Stunden später lebte auch die in der erzwungenen Wartezeit an septischem Schock erkrankte Mutter nicht mehr. Von einer solchen Möglichkeit erfährt jeder Mediziner aus dem Lehrbuch.

Neu ist an den Frauenprotesten dieses Jahres ihre Stoßrichtung auch gegen die Ärzteschaft. Sie mache sich durch Passivität mitschuldig, wenn Schwangere bei Komplikationen ihr Leben verlören, hatte Marta Lempart, Anführerin des »Gesamtpolnischen Frauenstreiks«, Anfang der Woche in einem Manifest den Ton angegeben. Auf der Kundgebung am Mittwoch abend auf dem Freiheitsplatz in Poznan mit etwa 1.000 Teilnehmenden nahm eine der Rednerinnen das Thema auf: Es sei schiere Heuchelei, wenn die Ärzteschaft sich durch Lemparts Text kollektiv beschuldigt und herabgesetzt fühle. »Ihr seid doch selbst schuld durch eure Feigheit, eure Bequemlichkeit über das Leben eurer Patientinnen zu stellen.« Die Rechtshilfenummern der feministischen Kollektive stünden auch medizinischem Personal zur Verfügung, so die Rednerin. Weiter hieß es aus den Reihen der Versammelten: Frauen trauten sich heute nicht mehr ins Krankenhaus, weil sie Angst haben müssten, das Spital nicht mehr lebend zu verlassen; Polens Abtreibungsrecht töte; die »Herren in Schlipsen«, die dieses Recht beschlössen, seien Mörder usw.

Andere Akzente wurden gesetzt, als das eigentliche Programm dem Ende zuging und Äußerungen aus dem Publikum kamen. Da meldete sich eine Frau mit den Worten, es sei hier viel davon die Rede gewesen, dass die Veranstaltung in Poznan »politikerfrei« sein solle – aber was solle Frau denn in diesem Herbst machen, als »verdammte Hacke zur Wahl zu gehen«. Starker Beifall von dem zu diesem Moment noch gut gefüllten Platz aus. Aber genau um eine Wahlempfehlung für Donald Tusk – der an diesem Freitag auf demselben Platz einen großen Wahlkampfauftritt absolvieren soll – ging es den Veranstalterinnen aus dem autonom-feministischen Spektrum von Poznan nicht. »Ich bin 46 und habe, seit ich wählen darf, immer nur für ein kleineres Übel stimmen können«, empörte sich eine der Frauen. Sie habe diese falschen Alternativen satt. Die Diskussion über das faktische Abtreibungsverbot wurde so plötzlich zu einer Auseinandersetzung um den linken Klassiker – die Parlamentsfrage. Man möge nur für Parteien stimmen, die eine völlige Legalisierung zusagten, versuchte die Moderatorin die Situation zu retten. Das Problem ist, dass eine solche Partei in Polen nicht antritt. Mehr als eine dreimonatige Fristenlösung ist nicht im Angebot. Zwischenruf: »Aber am Freitag lasst ihr euch wieder von Tusk einwickeln.«

Der Frust und die Ungeduld der Aktivistinnen aus Poznan waren mit Händen zu greifen. Die Moderatorin ging am Ende so weit, neue militante Symbolaktionen nicht auszuschließen: »Bewahrt euch eure Wut von heute und bleibt solidarisch, wenn wir vielleicht irgend etwas umdekorieren, umstürzen oder abfackeln«, rief sie in die Menge.