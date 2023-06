Endspurt zum Neubeginn

Le Pictorium/imago Beworben mit Gimmicks wie T-Shirts: Das Referendum am Sonntag soll die Malier versöhnen (3.6.2023)

Am Sonntag sind die Malier aufgerufen, über den Entwurf einer neuen Verfassung abzustimmen. Seit dem 2. Juni läuft die Kampagne für das Referendum, das ursprünglich bereits am 19. März hätte stattfinden sollen. Es musste aber verschoben werden, da der mühsam unter Einbeziehung gesellschaftlicher Gruppen und Verbände erarbeitete Verfassungsentwurf erst kurz vorher vorgestellt worden war und Zeit fehlte, ihn bekannt zu machen und das Referendum zu organisieren. Die Soldaten der Malischen Streitkräfte (Fama) haben bereits vergangenen Sonntag ihre Stimme abgegeben, um am Wochenende für die Abhaltung bereitzustehen.

Während die Afrikanische Union das Referendum Anfang Mai als »Schlüssel des kollektiven Bemühens« begrüßte, »zu einer verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren«, scheint die Beteiligung Sorgen zu bereiten. Bei den Parlamentswahlen von 2020 hatte es eine »Rekordbeteiligung« von zuvor nie erreichten 35,58 Prozent gegeben. Das sollte doch zu überschreiten sein. Doch zu keinem guten Zeichen geriet eine Veranstaltung der Referendumsbefürworter am 8. Juni im zentralen Stadion von Bamako. Ein Fiasko, schrieb Mali Actu: »Das Stadion war gerade mal zu einem Viertel gefüllt« – im Gegensatz etwa zu einer Kundgebung am 14. Januar 2022, die sich gegen über die Interimsregierung verhängte Sanktionen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) gerichtet hatte. Kein Wunder, dass es der Rede des Präsidenten des Übergangsparlaments, Malick Diaw, der zu der Kundgebung aufgerufen hatte, »an Enthusiasmus fehlte«, wie Mali Actu anmerkte.

In den Medien liefern sich Befürworter und Gegner des Verfassungsentwurfs wortreiche Auseinandersetzungen. Die Partei RPM des früheren Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) wie auch die RPDM von Expremier Cheick Modibo Diarra sagen nein. Sie sprechen der Übergangsregierung die Legitimation ab, die gültige Verfassung von 1992 per Volksabstimmung zu ändern. Außerdem seien zwei Drittel des Landes angesichts der dschihadistischen Bedrohung zu unsicher für die Durchführung. Die CNAS des früheren Ministers Soumana Sacko ruft neben anderen gar zum Boykott auf, während die Partei Parena des früheren Ministers Tiébilé Dramé auch nein sagt, aber die Bevölkerung im Norden dazu aufruft, »im Interesse des Friedens« die Abstimmung nicht zu behindern.

Insbesondere im Norden ist Opposition zu dem Vorhaben weitverbreitet. Eine Gebietsreform von Mitte März hat am Unabhängigkeitsstreben der dort lebenden Tuareg nichts geändert. Die Koordination der Bewegungen von Azawad (CMA) zog sich bereits vor Monaten aus der Verfassungsdiskussion zurück. Hinter geschlossenen Türen haben ihre Mitglieder eine gemeinsame Position gesucht, um den Vertrag von Algier nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, mit dem 2015 Frieden zwischen den bewaffneten Tuareg-Gruppen und dem malischen Staat hergestellt wurde. Die Salafistenbewegung des populären Imams Mahmoud Dicko wie auch die Malische Liga der Imame und Gelehrten für Islamische Solidarität zeigten sich enttäuscht über das in der Verfassung hochgehaltene Prinzip der Laizität – sie wollten die Kennzeichnung des Staates als »säkular« durch »multireligiös« ersetzen.

Übergangspräsident Assimi Goïta wird nachgesagt, für das höchste Staatsamt kandidieren zu wollen, obwohl die 2020 beschlossene Interimscharta dies für ihn, den Premierminister und den Präsidenten des Übergangsparlaments ausschließt. Nicht nur deshalb erregen die weitreichenden Kompetenzen, die gemäß dem neuen Entwurf dem Präsidenten zukommen, Misstrauen: Er ernennt und entlässt den Premier und das Kabinett, kann das Parlament auflösen – damit werde die Regierung »all ihrer Befugnisse beraubt«, wie Le Monde Anfang März anmerkte. Außerdem ernennt der Staatspräsident ein Drittel der Mitglieder des Senats.

Der Union der Justizbeamten hingegen geht umgekehrt die Ausweitung der Rechte der Bürger zu weit. Sie hatte gefordert, die in dem Text vorgesehene direkte Anrufung des Obersten Rates der Justiz, die Einbeziehung von Schöffen und die Fristsetzung für gerichtliche Entscheidungen mit Sanktionen bei Nichteinhaltung zu streichen.