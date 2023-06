Das grüne Märchen

serienlicht/imago Planwirtschaft verhindert! Blumen verneigen sich vor Christian Lindner

Es klingt wie ein Witz, ist aber keiner: Die Ampelkoalition will das 2019 unter Merkel eingeführte Klimaschutzgesetz faktisch abschaffen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf brachte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch auf den Weg. Bereits nächste Woche soll er das Kabinett passieren.

Konkret plant der Grünen-Politiker, die bisherigen Ziele für einzelne Sektoren sowie die daran geknüpften Sofortprogramme abzuschaffen. In Zukunft soll nur noch eine »Jahresemissionsgesamtmenge« ermittelt werden, die von Jahr zu Jahr schrumpfen soll, wie es heißt.

Die Reform wird vor allem das Verkehrsministerium von Volker Wissing (FDP) entlasten, das die aktuell noch gesetzlich vorgeschriebene CO2-Emissionsmenge im vergangenen Jahr deutlich überschritten hat. Zwar haben die Bereiche mit den größten Verfehlungen weiter eine besondere »politische Verantwortung«. Konkreter wird der Gesetzentwurf in diesem Punkt aber nicht.

Erwartungsgemäß reagierten die Umweltverbände empört über die angekündigte Reform. Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser erklärte: »Während in Deutschland Waldbrände wüten und das Trinkwasser knapp zu werden droht, will die Ampel mit dieser Novelle den Klimaschutz weiter auf die lange Bank schieben.« Auch der Nabu sprach von einem deutlichen Rückschritt. Präsident Jörg-Andreas Krüger sagte, die geplante, sektorübergreifende Betrachtung über einen mehrjährigen Zeitraum sei eine Ausrede für die Ressorts, die nicht liefern – allen voran Verkehr und Bauen.

Habeck schien das Vorhaben am Donnerstag damit zu rechtfertigen, dass sich an das Gesetz sowieso niemand halten werde. »In der Großen Koalition gab es das Klimaschutzgesetz und die politische Realität«, sagte der Wirtschaftsminister im Interview mit dem Deutschlandfunk. »An das Gesetz hat sich auch niemand gehalten.« »Auch, sagen Sie. Das heißt, Sie rechnen damit, dass mit dem neuen genauso verfahren wird«, schlussfolgerte der Journalist. »Naja«, meinte Habeck, und klang resigniert.

FDP-Mann Christian Lindner hingegen glaubt an einen »Neustart der Klimapolitik«. Man habe ein planwirtschaftliches Klimaschutzgesetz geerbt, twitterte der Finanzminister am Donnerstag. Nun erfolge die Umsetzung der Vorhaben in diesem Bereich »marktwirtschaftlicher«, begeisterte er sich.

Dass es mit dem Klimaschutz allgemein nicht gut bestellt ist, zeigte am Donnerstag auch der Blick nach Bonn, wo die zehntägigen Vorverhandlungen für die Weltklimakonferenz im November und Dezember dieses Jahres in Dubai ergebnislos zu Ende gingen. Line Niedeggen, die die Konferenz vor Ort beobachtete, kritisierte gegenüber jW, dass einige Länder Wege zur Emissionsreduktion blockierten. Die COP 28 in Dubai werde der finale Schachzug der Industrie, der Welt das Märchen vom grünen Kapitalismus aufzutischen, so die Fridays-for-Future-Sprecherin.

»Doch wir können ›Big Oil‹ nicht durch ›Big Renewables‹ ersetzen, die weiterhin auf der Ausbeutung des Großteils der Menschheit und Natur aufbaut«, sagte Niedeggen. »Wir brauchen einen finalen Beschluss, um aus allen fossilen Energien weltweit, gerecht und für immer auszusteigen.«