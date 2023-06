Lärm machen

Jose Godoy/aal.photo/imago

In der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile sind am Mittwoch (Ortszeit) Lehrkräfte in den Ausstand getreten. Hunderte Lehrer marschierten in einem Demonstrationszug zum Präsidentenpalast La Moneda. Die Pädagogen fordern von der Regierung dringend nötige Verbesserungen im öffentlichen Bildungssystem. Zu Demonstration und Streiks hatte die Lehrergewerkschaft Colegio de Profesoras y Profesores de Chile aufgerufen. Deren Vorsitzender Carlos Díaz Marchant sprach vor dem Präsidentenpalast durch ein Megaphon (Foto) zu den Streikenden. (jW)