Beginn einer Dynastie

Es hat 47 Jahre gedauert, ehe die Denver Nuggets zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der National Basketball Association (NBA) gewinnen konnten. In der Nacht von Montag auf Dienstag besiegte das Team aus dem US-Bundesstaat Colorado in der heimischen Ball Arena die Miami Heat mit 94:89 und entschied damit die Finalserie mit 4:1 für sich.

Der Titelgewinn krönte einen beeindruckenden Lauf in den Playoffs. Denver musste sich in der gesamten sogenannten Post-Season nur vier Mal geschlagen geben. Die Los Angeles Lakers fertigten sie im Halbfinale gar mit vier Siegen in Folge ab. Zudem lag man in den Serien gegen die Minnesota Timberwolves, die Phoenix Suns, die Lakers und die Miami Heat nicht ein einziges Mal zurück.

Denver ist also der verdiente Champion. Dabei ging man nicht als unbestrittener Favorit in die Playoffs – obwohl die Nuggets mit 53 Siegen bei 29 Niederlagen die beste Bilanz der regulären Saison in der Western Conference vorweisen konnten. Zweifel gab es vor allem daran, ob die Verteidigung des Teams von Trainer Michael Malone allerhöchsten Ansprüchen genügen würde – nach Abschluss der regulären Saison lag Denver in der Defensiv-Rangliste mit Platz 15 nur im Mittelfeld. Im Verlauf der Playoffs konnten sich die Nuggets aber deutlich steigern und belegten am Ende den insgesamt vierten Rang in Sachen Verteidigung. Gerade im Finale gegen Miami zeigte die Mannschaft, welche Fortschritte sie in der Defensive gemacht hatte: Nur in einem Spiel erreichten die Heat die Hundert-Punkte-Marke.

Als große Stärke des Teams galt dagegen die Offensive um Superstar Nikola Jokić. In der regulären Saison stellte man den fünftbesten Angriff, in den Playoffs schoss man sich auf Rang eins. Vor allem Jokić war von den gegnerischen Verteidigern nicht zu stoppen. Damit hat der 28jährige Serbe wohl endgültig alle Einwände gegen seinen Ruf als aktuell bester Spieler der Welt ausgeräumt.

Den belegen auch die Zahlen: Jokić ist der erste Spieler in der Playoff-Geschichte, der sowohl die meisten Punkte warf, als auch die meisten Rebounds holte und die meisten Vorlagen gab. »Das ist einfach unglaublich«, schrieb der Datena­nalyst Kirk Goldsberry zuletzt auf Twitter. »Mir ist egal, was irgend jemand anderes sagt, er ist einer der besten Spieler, der jemals dieses Spiel gespielt hat«, lobte Teamkollege Michael Porter Jr. die Leistungen Jokićs überschwänglich.

Wenig überraschend wurde der Center auch zum besten Spieler der Finals gewählt. Den Titelgewinn kommentierte Jokić wie gewohnt recht trocken: »Es ist gut. Der Job ist erledigt, wir können nun nach Hause gehen.« Der Serbe ist dafür bekannt, dem NBA-Zirkus im allgemeinen und dem Rummel um seine Person im speziellen nur wenig abgewinnen zu können. Seine freie Zeit verbringt der Pferdenarr am liebsten in der Heimat.

Mit dieser Haltung steht Jokić exemplarisch für ein Nuggets-Team, für das nur eines im Vordergrund steht: der Sport. Der Glamourfaktor etwa der Los Angeles Lakers geht der Franchise ab, was Denver – auch aufgrund der Erfolglosigkeit in der Vergangenheit – bisweilen unter dem Radar der medialen Aufmerksamkeit fliegen lässt. Selbst in der eigenen Stadt spielten die Nuggets hinter dem American-Football-Team der Broncos und den Eishockey-Cracks der Colorado Avalanche meist nur die dritte Geige.

Das ändert sich nun vielleicht. Denver hat beste Voraussetzungen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Der Kern des Teams um Jokić und seinen kongenialen Partner Jamal Murray, der nach einem Kreuzbandriss 2021 eineinhalb Jahre fehlte und spätestens in den Playoffs wieder zu alter Stärke zurückfand, ist organisch gewachsen. Beide sind zudem mit 28 respektive 26 Jahren noch recht jung. Das gilt auch für weitere Leistungsträger wie Porter Jr. (24) oder Aaron Gordon (27).

Die Verantwortlichen haben bislang stets Geduld mit ihrem jungen Team bewiesen und auch in schwierigen Zeiten an ihren Spielern und Trainer Malone, der seit 2015 im Amt ist, festgehalten – in dem Wissen, zu welchen Leistungen sie in der Lage sind. Es hat sich ausgezahlt, weitere Titel sind durchaus erreichbar. Malone gab nach dem letzten Spiel gegen die Heat schon einmal aus: »Der letzte Schritt nach einem Titelgewinn ist es, eine Dynastie aufzubauen.«